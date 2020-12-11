Некоторые алматинцы могут остаться вне системы ОСМС

Алматы. 10 декабря. Kazakhstan Today - Заместитель акима города Алматы Ержан Бабакумаров совместно с заместителем председателя правления НАО "Фонд социального медицинского страхования" Лязат Актаевой провели онлайн-заседание регионального штаба по актуальным вопросам охвата населения системой обязательной системой социального медицинского страхования, передает Kazakhstan Today.

В ходе заседания особое внимание было уделено вопросам повышения доли застрахованного населения.

По Алматы количество субъектов малого и среднего бизнеса, освобожденных от уплаты за ОСМС до конца года, составляет 116 604, из них 59 799, или 51,3%, актуализировали данные, не актуализировали списки - 56 805 (48,7%). Из 137 субъектов крупного бизнеса на сегодня актуализировали списки или оплатили отчисления и взносы 129, остаются еще 8 субъектов крупного бизнеса, не актуализировавших списки. Работодателям необходимо понимать важность проводимой работы по статусу застрахованности работников МСБ", - доложил директор филиала по Алматы НАО "Фонд социального медицинского страхования" Тлеухан Абилдаев.

Он отметил, что некоторые горожане могут остаться вне системы из-за отсутствия актуализированных данных.

Также были рассмотрены вопросы амбулаторного лекарственного обеспечения пациентов, состоящих на диспансерном учете.

По итогам онлайн-заседания заместитель акима города Ержан Бабакумаров поручил районным акиматам совместно с управлениями социального благосостояния, предпринимательства и инвестиций города Алматы обеспечить актуализацию самозанятого населения и льготной категории, усилить работу с субъектами МСБ, освобожденных от уплаты отчислений и взносов за ОСМС до конца 2020 года. Кроме того, руководителям медицинских организаций поручено взять на контроль качественное планирование необходимого объема лекарственных средств в преддверии наступающего 2021 года.

В свою очередь, заместитель председателя правления НАО "Фонд социального медицинского страхования" Лязат Актаева напомнила, что с 1 января 2021 года завершится период, в ходе которого субъекты МСБ, занятые в наиболее пострадавших от пандемии отраслях, освобождены от уплаты взносов в ОСМС. В целях обеспечения бесперебойного оказания горожанам расширенного пакета медицинских услуг необходимо до конца года завершить работы по актуализации данных застрахованности.

Напомним , за 9 месяцев этого года Фонд социального медицинского страхования на оплату медицинской помощи по городу Алматы в пакете ОСМС направил порядка 37 млрд тенге. Большая часть расходов в период с января по сентябрь составила оплата стационарной медицинской помощи - свыше 19,4 млрд тенге.

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