Незаконные постройки снесут в горах Алматы

Всего в декабре будет 11 выходных и 20 рабочих дней

Фото: freepik.com

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Астана. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В декабре у казахстанцев будет 11 выходных дней, в том числе на День независимости - 3 выходных дня.





По календарю в этом году День независимости выпадает на выходной - субботу, 16 декабря, соответственно, к двум дням отдыха добавится третий - понедельник, 18 декабря. Таким образом, при пятидневной рабочей неделе казахстанцы отдохнут 3 дня, при шестидневной - 2 дня, 16 и 17 декабря.





Всего в декабре будет 11 выходных и 20 рабочих дней.





В 2022 году глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон, согласно которому национальный праздник "День Независимости 16 декабря" был переведен в состав государственных праздников и стал отмечаться только один день - 16 декабря. Ранее праздничной датой также было 17 декабря.



