Новым акимом Атырау стал Уразбаев

Фото: Ак Жайык

Атырау. 18 января. Kazakhstan Today - Кайрат Уразбаев назначен акимом Атырау, передает Kazakhstan Today.

Аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов представил городскому активу нового акима Атырау - Кайрата Уразбаева, сообщает портал " Ак Жайык ".

Кайрат Уразбаев родился в 1963 году в Атырауской области. В 1987 году окончил Казанский химико-технологический институт по специальности "химическая технология переработки нефти". Трудовую деятельность начал в 1979 году в экспедиции "Мангышлакнефтегазразведка" в качестве оператора. Затем работал слесарем в НГДУ. После окончания института был принят оператором цеха №3 Гурьевского нефтеперерабатывающего завода.

С 1987 по 1996 год - начальник установки цеха №1, начальник эстакады, замначальника и начальник цеха №4, замначальника производственного отдела, начальник отдела учета и реализации нефтепродуктов.

С 1997 до 2007 год - ведущий специалист департамента Национальной компании "КазахОйл", заместитель генерального менеджера дирекции по управлению проектом реконструкции ОАО "АНПЗ", вице-президент по развитию АНПЗ, директор по капитальному строительству, заместитель генерального директора АНПЗ.

С 2007 года работал первым заместителем генерального директора - главным инженером АНПЗ. Затем был переведен в Национальную компанию "КазМунайГаз" директором департамента маркетингового анализа. С 2013 по 2016 год - генеральный директор ТОО "АНПЗ", затем директор департамента в НК "КазМунайГаз". С июня 2018 года до сегодняшнего дня работал заместителем председателя правления ТОО "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.".

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