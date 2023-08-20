Новый терминал Международного аэропорта Алматы планируют открыть в начале лета 2024 года

Эстакада действующего терминала будет открыта до 1 сентября текущего года

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Алматы. 16 августа. KAZAKHSTAN TODAY - На сегодня основные строительно-монтажные работы нового пассажирского терминала Международного аэропорта Алматы завершены более чем на 65%, темпы строительства ускоряются. Об этом сообщил президент компании TAV Airports Holding Серкан Каптан на встрече с акимом Алматы Ерболатом Досаевым.





По его словам, эстакада действующего терминала будет открыта до 1 сентября текущего года. Открытие объекта планируется раньше заявленного срока, в начале лета 2024 года.

Напомним , ранее открытие здания нового пассажирского терминала Международного аэропорта Алматы было запланировано в августе 2024 года.





Досаев обратил внимание инвестора на ряд проблемных вопросов, связанных с качеством обслуживания в аэропорту Алматы. Алматинцы и гости города отмечают многочасовые очереди, длительное ожидание багажа, нехватку парковочных мест и прочие неудобства, требующие принятия соответствующих мер.





По словам Каптана, в связи с увеличением рейсов на время летних отпусков и каникул могут наблюдаться дополнительные очереди и заторы. Администрацией аэропорта предпринимаются меры по улучшению качества обслуживания - обновлены багажные линии, установлены новые системы кондиционирования, закуплены комфортабельные автобусы.





Площадь нового международного пассажирского терминала составляет 53,500 квадратного метра. С его введением в эксплуатацию пропускная способность аэропорта Алматы увеличится до 14 млн человек в год, что позволит навести порядок в работе воздушной гавани", - отметили в пресс-службе акима.





По данным акимата, в прошлом году Международный аэропорт Алматы принял 7,2 млн пассажиров при рассчитанной пропускной способности на 2,7 млн чел. в год. В этом году ожидается рост пассажиропотока до 9 млн человек.





По мере открытия нового пассажирского терминала администрация аэропорта планирует приступить к модернизации старого. Таким образом, новый пассажирский терминал будет обслуживать исключительно международные рейсы, а существующий - внутренние рейсы", - уточнили в пресс-службе.





Масштабный проект по расширению Международного аэропорта Алматы включает строительство новых зданий пассажирского терминала и авиации общего назначения, а также реконструкцию эстакады, взлетно-посадочной полосы и привокзальной территории.





По итогам совещания стороны договорились о реализации совместной дорожной карты, направленной на улучшение качества предоставляемых услуг. Ерболат Досаев отметил необходимость ускорения завершения строительных работ и выразил готовность оказания всесторонней поддержки со стороны акимата Алматы ввиду стратегической важности объекта.