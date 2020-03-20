Обозначена схема объезда Алматы

Алматы. 19 марта. Kazakhstan Today - Полицейские Алматы обозначили схему объезда города по территории области, передает Kazakhstan Today.

В целях урегулирования процедуры соблюдения правил карантина, объявленного с 00.00 часов 19 марта, а также разгрузки транспортной артерии мегаполиса, полиция Алматы обозначила на карте схему объезда города по территории области.

В ней обозначены маршруты объезда города по территории области. Условно, как можно доехать с Талгарского района в Карасайский и др. На карте пунктиром отмечена схема объезда Алматы через населенные пункты Алматинской области", - пояснили в департаменте полиции Алматы.

Граждан призывают заблаговременно планировать и корректировать свои маршруты, неукоснительно следовать правилам ЧП и карантина, выполнять законные требования сотрудников полиции и с понимаем отнестись к мерам по борьбе и профилактике коронавирусной инфекции.

В 00.00 часов 22 марта все блокпосты будут закрыты без движения. Рекомендуем горожанам и гостям города во избежание заторов и очередей начать уже сейчас осуществлять данные логистические мероприятия", - сообщил первый заместитель акима города Ерлан Кожагапанов.

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