04.06.2025, 19:49 69906

Обрезка здоровых зеленых веток деревьев в Алматы: в акимате ответили возмущенным жителям

В акимате уверяют, что обрезка проведена в связи с поступившими обращениями от местных жителей, коммунальных служб и предпринимателей
Обрезка здоровых зеленых веток деревьев в Алматы: в акимате ответили возмущенным жителям
Фото: depositphotos.com
Алматы. 4 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В акимате Ауэзовского района города Алматы ответили возмущенным из-за обрезки здоровых зеленых веток деревьев жителям мегаполиса, передает корреспондент агентства.

Санитарная обрезка зеленых насаждений по улице Алтынсарина проведена в связи с поступившими обращениями от жителей, коммунальных служб, а также предпринимателей, чьи объекты бизнеса расположены по тротуарной зоне данной улицы", - уверяют в пресс-службе.


В частности, по данным акимата, проведена работа по открытию дорожных знаков, ограничивающих скорость, парковку и стоянку, обозначающих пешеходный переход, а также - по открытию линий электропередачи и линий передвижения троллейбусов.

Кроме того, были произведены:

  • спил ветвей, нависающих над тротуарами, преграждающих проход для пешеходов;
  • обрезка ветвей, мешающих автобусам проезжать по автобусной полосе.

Отметим, что она была произведена строго в рамках санитарной необходимой обрезки, без причинения вреда зеленым насаждениям", - добавили в ведомстве.


Напомним, ранее обрезка зеленый веток деревьев вызвала возмущение общественности Алматы. Как сообщили в Экологическом обществе, обрезка идет по всему городу, но в лидерах, как всегда, Ауэзовский и Алмалинский районы. Общественники отметили, что обрезка здоровых ветвей и крон приводит к гибели насаждений.
 
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Теги:АлматыДеревьяАкиматКомментарий

новости по теме

05.06.2025, 08:30 8686

Дожди с грозами ожидаются в Казахстане в четверг

Дожди с грозами ожидаются в Казахстане в четверг
Фото: Depositphotos
Астана. 5 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы принесут на большую территорию Казахстана дожди с грозами и градом. На севере РК ожидаются сильные дожди, а также усиление ветра, на юго-западе, юге страны - с пыльной бурей, сообщает Казгидромет.

Лишь на юге страны ожидается погода без осадков. В ночные и утренние часы на севере, северо-западе РК - туманы.

В Мангистауской, Актюбинской, Жамбылской, Западно-Казахстанской областях, в области Улытау, на западе, востоке, юге Карагандинской области, на западе, севере, юге, в центре Акмолинской области, на северо-западе, востоке Атырауской области, на северо-западе, юго-востоке Костанайской области, на северо-западе, юго-востоке, в центре Павлодарской области, в центре Туркестанской, Алматинской областей, на юге Северо-Казахстанской области, на северо-западе, востоке, юго-западе, в центре области Абай ожидается высокая пожарная опасность.

В Кызылординской области, на севере, западе, юге, в предгорных районах Туркестанской области, на западе, востоке, в горных районах Жамбылской области, на западе, юге, юго-востоке Актюбинской области, на юге, севере, западе Атырауской области, на западе, севере Алматинской области, на западе Мангистауской области, на юге Костанайской области и областей Абай, Улытау, на севере, востоке области Жетысу ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Астане: дождь, гроза, +23-25 °C.

В Алматы: переменная облачность, без осадков, +31-33 °C.

В Шымкенте: переменная облачность, без осадков, +37-39 °C.
 
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Теги:Погодапрогноз
04.06.2025, 14:59 90096

Металлолом незаконно вывозили из Казахстана в Германию и Нидерланды

В таможенных декларациях неверно указывался код ТН ВЭД
Астана. 4 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Органами транспортной прокуратуры выявлены факты незаконного экспорта лома черных и цветных металлов через государственную границу в Нидерланды и Германию, сообщили в пресс-службе ведомства.

Как рассказали транспортной прокуратуре, в центре таможенного оформления Астаны в таможенные декларации, по которым вывозились бывшие в употреблении трубы, вносили недостоверный код ТН ВЭД.

Данный факт подтвержден заключением таможенных экспертов. Согласно приказу министра индустрии и строительства РК от 18 октября 2023 года № 34, экспорт таких изделий запрещен", - пояснили в пресс-службе.


В отношении двух юридических лиц, допустивших нарушения, приняты меры прокурорского реагирования. Суд признал их виновными и назначил штраф в размере 20 МРП.

Судебные акты не вступили в законную силу.
 
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Теги:Металлоломвывозпресечение
04.06.2025, 11:43 106646

Стал известен график работы ЦОНов и спецЦОНов на Курбан айт

Центры обслуживания населения, включая спецЦОНы, не будут работать в пятницу, 6 июня
Стал известен график работы ЦОНов и спецЦОНов на Курбан айт
Астана. 4 июня. KAZAKHSTAN TODAY - График работы ЦОНов и спецЦОНов в день празднования Курбан айта опубликовало НАО "ГК "Правительство для граждан".

В связи с празднованием Курбан айта центры обслуживания населения, включая спецЦОНы, не будут работать в пятницу, 6 июня", - сообщили в госкорпорации.


Вместе с тем суббота, 7 июня, будет рабочим днем для дежурных ЦОНов и спецЦОНов, они будут принимать граждан с 09.00 до 13.00.

СпецЦОНы будут открыты для приема заявлений с 09.00 до 12.00, выдачи документов - до 13.00.

В ведомстве отметили, что в ЦОНах Восточно-Казахстанской области рабочий день начинается и заканчивается на час раньше.

Актуальный список дежурных ЦОНов и спецЦОНов можно найти на официальной странице государственной корпорации в Instagram, а также узнать по номеру 1414.
 
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Теги:ЦОНКурбан айтГрафик
04.06.2025, 11:12 111436

Уклонение от уплаты налогов на 218 млн тенге: в Мангистау возбудили уголовное дело

Прокуратурой начато досудебное расследование
Актау. 4 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Мангистауской области возбуждено уголовное дело по факту неуплаты налога на сумму 218 млн тенге при продаже имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Установлен факт уклонения от уплаты налога с имущественного дохода на сумму 218 млн тенге (...) Несмотря на требования закона и уведомления налогового органа, налогоплательщик не исполнил обязательства по уплате начисленной суммы по результатам налоговой проверки. По данному факту прокуратурой области начато досудебное расследование", - заявили в прокуратуре.


Напомним, в прошлом году Министерство труда изменило правила уплаты, перечисления и распределения, а также возврата излишне (ошибочно) уплаченных сумм единого платежа или пени за несвоевременную и неполную уплату единого платежа.
 
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Теги:МангистауНалогиПрокуратура
04.06.2025, 08:36 133226

На большей территории Казахстана ожидаются дожди с грозами

На большей территории Казахстана ожидаются дожди с грозами
Фото: Depositphotos
Астана. 4 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы принесут на большую территорию Казахстана дожди с грозами и градом. На севере РК ожидаются сильные дожди, а также усиление ветра, на юго-западе, юге страны - с пыльной бурей, сообщили синоптики Казгидромета.

В Мангистауской, Актюбинской, Жамбылской, Западно-Казахстанской областях, в области Улытау, на западе, востоке, юге Карагандинской области, на западе, юге, в центре Акмолинской области, на северо-западе, востоке Атырауской области, на северо-западе, юго-востоке Костанайской области, на северо-западе, в центре Павлодарской области, в центре Туркестанской, Алматинской областей, на юге Северо-Казахстанской области, юго-западе, в центре области Абай ожидается высокая пожарная опасность.

В Кызылординской области, на севере, западе, юге, в предгорных районах Туркестанской области, на западе, востоке, в горных районах Жамбылской области, на западе, юге, юго-востоке Актюбинской области, на юге, севере, западе Атырауской области, на западе, севере Алматинской области, на западе Мангыстауской области, на юге Костанайской области и областей Абай, Улытау, на севере, востоке области Жетысу ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Астане: дождь, гроза, +27-29 °C.

В Алматы: переменная облачность, без осадков, +29-31 °C.

В Шымкенте: переменная облачность, без осадков, +35-37 °C.
 
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03.06.2025, 16:20 228006

В Медеуском районе Алматы сносят крупный недостроенный объект

Объект простаивал несколько лет и был значительно изношен
В Медеуском районе Алматы сносят крупный недостроенный объект
Фото: Акимат Алматы
Алматы. 3 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы по решению суда сегодня начат снос строительного объекта, расположенного на улице Ондасынова, сообщает управление градостроительного контроля Алматы.

По информации ведомства, недостроенный объект простаивал несколько лет и по результатам обследования подлежал сносу ввиду значительного износа и коррозии.

Ранее собственнику выдавалось предписание на устранение выявленных нарушений путем демонтажа выстроенной железобетонной конструкции сложной формы. Однако требования предписания не были исполнены.

В январе прошлого года управление направило исковое заявление на принудительное исполнение в Бостандыкский районный суд города. Решением суда иск управления удовлетворен.

Ранее в Алматы снесли два трехэтажных дома.


 
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Теги:сносстройкаАлматы
02.06.2025, 12:54 311221

Дорогу на термальные источники в Алмарасане закроют на реконструкцию до 3 июля

В начале мая на популярном туристическом маршруте произошел камнепад, в результате которого погибла девушка
Дорогу на термальные источники в Алмарасане закроют на реконструкцию до 3 июля
Фото: instagram/akimat_almaty
Алматы. 2 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы с 3 июня по 3 июля 2025 года закроют популярный туристский маршрут от парковки "Алма-Арасан" до термального источника, включая доступ к водопаду Девичьи слезы и поляне Терра, сообщает пресс-служба горакимата.

Ограничение связано со вторым этапом реконструкции маршрута, направленным на повышение безопасности и комфорта. Планируются демонтаж и замена мостов, обновление троп, установка лестниц и объектов благоустройства. Ранее, с 12 мая, проводились подготовительные работы: очистка склонов, монтаж защитных конструкций, укрепление маршрута. Проход будет закрыт полностью, включая будни, выходные и праздники. Завершение работ запланировано до 31 июля (возможны корректировки из-за погодных условий)", - говорится в сообщении.


Проект направлен на создание современного, безопасного и экологичного туристического маршрута.

Жителям и гостям Алматы рекомендуют учитывать ограничения при планировании поездок.

Напомним, 4 мая в ущелье Алмарасан, в районе термальных источников, из-за сильного ливня и ветра произошел камнепад. Камни упали на деревянные строения, где обычно бывает много туристов. В результате ЧП погибла девушка.
 
02.06.2025, 08:25 319491

Неустойчивую погоду прогнозируют синоптики в Казахстане

Неустойчивую погоду прогнозируют синоптики в Казахстане
Фото: Depositphotos
Астана. 2 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Атмосферные фронтальные разделы сохранят неустойчивый характер погоды на большей территории РК - пройдут дожди с грозами и градом, усилением ветра, на юге с пыльной бурей. На западе - шквал, на севере и в центре в ночные и утренние часы ожидается туман, сообщили в Казгидромете.

В Мангистауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской области, на западе, востоке, юге, в центре Карагандинской области, юге, в центре Акмолинской области, на севере, востоке, в центре области Улытау, на востоке, юго-западе, в центре области Абай, северо-западе, востоке Атырауской области, в центре, на севере Кызылординской области, на северо-западе Костанайской области, в центре Павлодарской области, на севере, юге Жамбылской области, на западе, в центре Туркестанской области, в центре Алматинской области, на юге Северо-Казахстанской области ожидается высокая пожарная опасность.

В Кызылординской, Туркестанской областях, на западе, востоке, в горных районах Жамбылской области, на западе, юге, юго-востоке Актюбинской области, на юге, севере, западе Атырауской области, на западе, севере Алматинской области, на западе Мангистауской области, на юге Костанайской области и областей Абай, Улытау, на востоке, юго-востоке Павлодарской области, на севере, западе, восток области Жетысу ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Астане: дождь, гроза, +26-28 °C.

В Алматы: переменная облачность, без осадков, +23-25 °C.

В Шымкенте: переменная облачность, без осадков, +32-34 °C.
 
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Теги:Погодапрогноз

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