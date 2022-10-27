Около 200 тысяч иностранцев подали заявление на получение ИИН в Казахстане

Астана. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Порядка 200 тысяч иностранных граждан подали заявления на получение ИИН, заявил в кулуарах мажилиса вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Асет Турысов.

Асет Турсов уточнил, что около 200 тысяч заявлений поступило с 21 сентября в целом от всех иностранцев.

При этом он не смог назвать количество заявлений, поданных гражданами России.



