Онлайн-платформу для подачи петиций запустили в Казахстане

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Алматы. 4 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Алматинцы собрали более 10 тонн гуманитарной помощи. Первую партию гуманитарной помощи в пострадавшие от наводнения регионы отправили сегодня, сообщили в городском акимате.





По информации акимата, в благотворительной акции приняли участие жители города, бизнесмены и активная молодежь. В результате за 6 дней было собрано около 10 тонн гуманитарной помощи. В частности, более 2,5 тонны одежды, 1 тонна средств гигиены, более 3,5 тонны продуктов питания, предметов домашнего обихода.





В работе пункта сбора помощи задействованы более 30 волонтерских организаций и свыше 100 волонтеров. Управление молодежной политики выражает благодарность алматинцам за проявленную активность и поддержку в добром деле. Благодаря упорному труду волонтеров и жителей города удается в короткие сроки оказывать помощь пострадавшим регионам", - рассказали в пресс-службе ведомства.





Пункт приема продолжает свою работу до конца недели по адресу: улица Байтурсынова, 22/1, время работы с 10.00 до 19.00.



