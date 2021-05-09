Оползнеопасный склон в районе комплекса лыжных трамплинов в Алматы укрепят

АЛМАТЫ. 8 МАЯ - Оползнеопасный участок в районе Международного комплекса лыжных трамплинов "Сункар" укрепят в Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Департаментом по ЧС Алматы организован комиссионный выезд на территорию МКЛТ "Сункар" с привлечением специалистов управления градостроительного контроля Алматы, управления комфортной городской среды Алматы, управления зеленой экономики Алматы, аппарата акима Медеуского и Бостандыкского районов, а также специалистов заинтересованных организаций: ТОО "Дирекция спортивных сооружений Алматы", ГУ "Казселезащита" МЧС РК, АО "КазНИИСА", АО "Институт географии и водной безопасности", ТОО "АлматыГидроГеология", АО "Satbayev University".

По результатам выезда установлено, что территория строящегося жилого комплекса "Еsentai city" расположена от склона горы МКЛТ "Сункар" на расстоянии 200-250 метров. Территория спортивного комплекса "Сункар" состоит на учете с 2016 года как "оползнеопасный участок", в 2020 году был составлен Паспорт участка, где указаны все параметры участка, степень оползневого риска, оценка возможных рисков и рекомендации по защите. В соответствии с Паспортом участок относится к средней степени риска", - сообщили в акимате.

Сообщается, что в 2016 и 2018 годах, в период весенних обильных дождей, на указанной территории происходили оползневые явления. В 2017-2020 годах и с начала текущего года фактов оползней не зафиксировано.

В рамках запланированных управлением зеленой экономики Алматы работ по благоустройству и озеленению территории МКЛТ "Сункар" комиссией рекомендовано провести инженерно-геологическое изыскание, которое запланировано на 2021 год. В настоящее время объявлен конкурс на разработку ПСД. При разработке ПСД эксперты предусмотрят работы по укреплению склона от оползня. Также будет проведено благоустройство и озеленение территории", - проинформировали в акимате.

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