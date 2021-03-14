Осадки продлятся несколько дней: жителей Алматы предупредили о дождях и снегопадах

Алматы. 13 марта. Kazakhstan Today - Акимат Алматы предупредил жителей города об осадках, которые прогнозируют синоптики с вечера сегодняшнего дня и до среды, 17 марта, передает Kazakhstan Today.

По прогнозу Казгидромета, вечером 13 марта ожидается выпадение смешанных осадков в виде дождя и снега, которые с перерывами продлятся до среды, 17 марта.

Завтра днем, 14 марта, ожидаются сильные осадки при температуре +2 градуса. В остальные дни прогнозируются слабые осадки. Температура воздуха в ночные периоды может опускаться до -7 градусов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для предупреждения подтоплений и гололедных явлений акиматами районов организованы круглосуточные дежурства подрядных организаций.

В целях обеспечения коммунальными службами оперативного и качественного проведения снегоуборочных работ просим автолюбителей отнестись с пониманием, по возможности ограничить движение по городу и не парковать личный автотранспорт на обочинах дорог. Предупреждаем, что препятствующий проведению работ по уборке снега автотранспорт будет перемещен эвакуатором. При острой необходимости поездки на личном транспорте призываем водителей снизить скорость, увеличить дистанцию между автомобилями и избегать резких маневров в связи с повышенным риском возникновения аварий", - подчеркнули в пресс-службе акимата.





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