Оскорбляют память о погибших - в ОДКБ осудили переписывание истории Второй мировой войны

Экономики Казахстана и России имеют все необходимое для углубления промышленного сотрудничества

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Уфа. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании Российско-Казахстанского делового совета обсудили развитие совместных торговых и инфраструктурных проектов, поделились наработанным опытом, существующими проблемами и возможностями их решения, передает корреспондент агентства.





Охарактеризовать отношения России и Казахстана можно одним словом - стабильность. Годовой товарооборот двух стран на протяжении ряда лет составляет 27-28 млрд долларов. Он выверен по всем направлениям сотрудничества, хорошие показатели у нас по инвестициям. Российский бизнес в Казахстане представлен более чем в 9 тысячах предприятий. Есть флагманские, якорные проекты, которые сегодня реализуются. Общая их сумма составляет более 16 млрд долларов. В том, что сохраняется стабильность в отношениях, что имеем такие высокие показатели, немаловажную роль играет Российско-Казахстанский деловой совет", - подчеркнул модератор заседания вице-президент торгово-промышленной палаты Владимир Падалко.





Исполнительный директор Российско-Казахстанского делового совета Наталья Крючкова в свою очередь отметила, что форум межрегионального сотрудничества двух стран - это прежде всего возможность бизнес-диалога.





Исторически эта площадка объединяла приграничные регионы, а со временем стала объединять все регионы и области двух стран. Сегодня перед нами стоит задача в рамках форума ответить на те вопросы, которые ставят перед нами современные реалии. Бизнес продолжает развиваться как в России, так и в Казахстане. Сегодня мы рассматриваем потенциал торгово-экономического сотрудничества. И опираемся не только на торговлю, но и на обрабатывающую промышленность. Создание товаров с добавленной стоимостью через совместное производство - для нас это важно", - отметила эксперт.





Представитель казахстанского отделения РКДС, заместитель председателя правления национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен" Тимур Жаркенов также подметил, что для бизнесменов Казахстана очень важна организация совместных промышленных производств.





Экономики Казахстана и России имеют все необходимое для углубления промышленного сотрудничества. У нас есть успешные примеры совместного производства тракторов, переработки металлов и угля, и этот потенциал остается высоким. Конечно, сегодня острая проблема - это наши транспортные коридоры и транзитный потенциал. Мы над этим усиленно работаем. Сегодня в Актау строится контейнерный хаб. Он позволит увеличить транспортировку контейнеров в Транскаспийском направлении через Азербайджан, Грузию, Турцию и переориентировать часть транзитных грузов, следующих из Китая в Европу. Еще одна тема, которую нам предстоит сегодня обсудить, - это тема синергии науки и технологий. За этим будущее", - заявил Тимур Жаркенов.





Он также поделился тем, что нацпалата "Атамекен" активно участвует в формировании предпринимательской среды, помогает выработке стабильных налоговых режимов, участвует в судебных спорах между предпринимателями. При поддержке нацпалаты сегодня реализуется 755 инвестпроектов. Заинтересованные в развитии бизнеса в Казахстане могут зайти на площадку палаты и получить бизнес-предложения по всем регионам страны, в том числе найти партнеров.





В рамках заседания РКДС собравшиеся делились наработанными практиками сотрудничества.





Заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач в своем выступлении отметил, что деловой совет двух стран ведет свою работу и активно, и профессионально.





Вице-министр торговли и интеграции Республики Казахстан Кайрат Торебаев отметил, что уже 12-й год участвует в форуме и в этом году Башкортостан очень высоко поднял планку организации мероприятия. Он также подчеркнул, что сотрудничество России и Казахстана выгодно обеим сторонам.





Возникающие проблемы мы решаем на различных площадках, в том числе в рамках этого форума. В Казахстане сегодня сосредоточено 23 тысячи российских предприятий, это очень много, и говорит о том, что взаимоотношения будут расти и дальше. У нас сотни крупных совместных проектов. Сегодня мы привезли на В2В-встречу около сотни бизнесменов из Казахстана, они заинтересованы найти партнеров, заключить новые соглашения. В Казахстане также существует множество инструментов поддержки бизнеса: как финансовые, так и нефинансовые", - добавил Кайрат Торебаев.





Напомним, форум проходит 26-27 ноября в Уфе на базе нового Дворца борьбы. Участников ждет насыщенная деловая и культурная программа. По итогам юбилейного форума страны подпишут программу межрегионального и приграничного сотрудничества, которая включает около 140 мероприятий в 12 различных отраслях.





Для освещения сотрудничества между Казахстаном и Россией и участия в XX Форуме межрегионального сотрудничества РФ и РК в Уфе Россотрудничеством Казахстана был организован пресс-тур для представителей СМИ.