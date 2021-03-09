В СКО оставленные на произвол цирковые животные живут в грязных, тесных клетках

Петропавловск. 8 марта. Kazakhstan Today - В Северо-Казахстанской области в период карантина застрял цирк. Дрессировщик уехал, оставив медведицу и львицу ютиться в тесных клетках в собственных нечистотах, передает Kazakhstan Today.

О бедственном положении цирковых животных Ассоциации по защите животных Inucobo сообщила жительница СКО. Она рассказала, что не смогла сдержать слез, когда увидела, как медведь сидит в грязи и чешется.

Как сегодня стало известно, дрессировщик уехал. Оставив, как он выражался, детей, на произвол судьбы. Им требуется помощь ветеринара и так далее. Посмотрите: неужели похожи на цирковых животных? Они замученные, они просто погибают", - пишет североказахстанка.

По ее словам, все жители СКО знают о том, что в Бесколе из-за карантина застрял заезжий цирк. Но мало кто знает, в каких условиях содержатся животные. Она рассказала, что в небольших клетках ютятся медведица и львица. Животные достаточно крупные, размер клеток не позволяет нормально развернуться, вытянуться во весь рост.

Все дни напролет медведица Галя вынуждена сидеть. Львица Ляля встает, но пройти по кругу ей не удается. Грязь, нечистоты в клетках никем не убираются. Животные элементарно не получают воду в достаточном количестве. Еду приносят добросердечные жители Бесколя. Малоподвижный образ жизни не идет на пользу обитателям цирка. Приглядывает за животными молоденькая девушка, временно, по ее словам", - рассказывает автор поста.

Отмечается, что в таком положении животные уже несколько месяцев.

И никому до них нет дела. Где те, кто в ответе за этих несчастных? Неужели за это время нельзя было решить вопрос по содержанию животных", - возмущена женщина.

По ее информации, звонок в Общество защиты животных ничего не дал.

Равнодушным голосом нам посоветовали обратиться в полицию или прокуратуру. В цивилизованных странах спасатели снимают с деревьев котов, копают землю, чтобы вытащить из трубы щенка. Чем же мы хуже?" - добавила неравнодушная женщина.









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