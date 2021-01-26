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В Казахстане цирк отказался от представлений с животными

25.01.2021 11638
В Казахстане цирк отказался от представлений с животными
Шымкент. 25 января. Kazakhstan Today - Шымкентский цирк отказался от представлений с животными, передает Kazakhstan Today.
 

Шымкент-цирк начинает 2021 год с уникальным экспериментальным проектом в Казахстане, направленным на исключение зверей из цирковых номеров", - говорится в сообщении ГККП "Шымкент-цирк" управления культуры в Instagram

 
Сообщается, что более 45 стран мира уже полностью отказались от использования диких зверей в цирках. 
 
Цирк Шымкента будет развиваться в следующих направлениях:
 
1) клоунада и шапито;
 
2) джигитовка и каскадёрство;
 
3) жонглирование и эквилибристика;
 
4) воздушные гимнасты.
 

Новая экспериментальная цирковая программа будет презентована в рамках празднования Наурыза и к 150-летию казахского борца и циркового артиста Хаджимукана Мунайтпасова с использованием лучших методик цирка "Дю Солей", сохраняя традиционный национальный колорит", - проинформировали в цирке.


Агентство Kazakhstan Today неоднократно выступало против эксплуатации диких животных и издевательств над ними. Случаи необоснованно жестокого обращения с животными в Казахстане происходят довольно часто. Также вызывают вопросы этического характера и проводимые в республике собачьи бои, которые возмущают граждан, и случаи жестоких условий содержания животных в некоторых казахстанских зоопарках и цирках. 

Распространившиеся в последние годы различного рода зоопарки зачастую не просто не обеспечивают хоть сколько-нибудь приемлемые условия своим питомцам, напротив - животные в них содержатся намеренно жестоко, абсолютно уничтожены, запуганы и истощены голодом и сильнейшим стрессом на потребу своих мучителей, которые готовы на все ради денег.

 

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