В Казахстане цирк отказался от представлений с животными

Шымкент-цирк начинает 2021 год с уникальным экспериментальным проектом в Казахстане, направленным на исключение зверей из цирковых номеров", - говорится в сообщении ГККП "Шымкент-цирк" управления культуры в Instagram.
Сообщается, что более 45 стран мира уже полностью отказались от использования диких зверей в цирках.
Цирк Шымкента будет развиваться в следующих направлениях:
1) клоунада и шапито;
2) джигитовка и каскадёрство;
3) жонглирование и эквилибристика;
4) воздушные гимнасты.
Новая экспериментальная цирковая программа будет презентована в рамках празднования Наурыза и к 150-летию казахского борца и циркового артиста Хаджимукана Мунайтпасова с использованием лучших методик цирка "Дю Солей", сохраняя традиционный национальный колорит", - проинформировали в цирке.
Агентство Kazakhstan Today неоднократно выступало против эксплуатации диких животных и издевательств над ними. Случаи необоснованно жестокого обращения с животными в Казахстане происходят довольно часто. Также вызывают вопросы этического характера и проводимые в республике собачьи бои, которые возмущают граждан, и случаи жестоких условий содержания животных в некоторых казахстанских зоопарках и цирках.
Распространившиеся в последние годы различного рода зоопарки зачастую не просто не обеспечивают хоть сколько-нибудь приемлемые условия своим питомцам, напротив - животные в них содержатся намеренно жестоко, абсолютно уничтожены, запуганы и истощены голодом и сильнейшим стрессом на потребу своих мучителей, которые готовы на все ради денег.
Как сообщалось ранее, немецкий цирк "Ронкалли" полностью отказался от номеров с животными в пользу гигантских голограмм.
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