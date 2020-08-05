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Атырау. 4 августа. Kazakhstan Today - Отказавшегося надеть маску пассажира сняли с авиарейса Атырау - Актау, передает Kazakhstan Today.

Жителя Актобе сняли с рейса за то, что он отказался надеть медицинскую маску. Помимо этого, 60-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции на транспорте, пишет Lada.kz

В линейное отделение полиции в аэропорту Атырау от представителя авиакомпании АО "Qazaq Air" поступило сообщение о том, что при посадке пассажиров на авиарейс сообщением Атырау – Актау находится правонарушитель", - сообщил Калижан Кобландин, первый заместитель начальника департамента полиции на транспорте.

По его словам, 60-летний житель Актобе, несмотря на распоряжения командира и других членов экипажа, отказался надеть защитную маску, чем нарушил требование карантина.

Пассажир к тому же находился в состоянии алкогольного опьянения, что подтвердилось результатом проведённой экспертизы. В итоге мужчину сняли с авиарейса.

В отношении правонарушителя составлен протокол по части 1 статьи 440 (Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения) и по статье 566 КоАП РК (Нарушение правил поведения на воздушном судне) Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях". На мужчину наложили штраф в размере восьми месячных расчётных показателей (22 224 тенге)", - отметил Калижан Кобландин.

Помимо этого, в отношении пассажира был составлен ещё один протокол по статье 425 КоАП РК (Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов). Протокол направили в Атырауское отделенческое управление контроля качества и безопасности товаров и услуг на транспорте.

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