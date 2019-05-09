Отмена "Бессмертного полка" в Актобе вызывает ряд вопросов

Фото: today.kz

Актобе. 8 мая. Kazakhstan Today - Сообщение об отмене "Бессмертного полка" в Актобе вызвало ряд вопросов общественности. Агентство Kazakhstan Today попыталось разобраться в данном вопросе, в связи с чем обращается в акимат города Актобе.

В конце прошлой недели стало известно, что акимат города Актобе не только самостоятельно не стал заниматься организацией "Бессмертного полка", но и предупредил, что никаких заявок о намерении провести шествие заранее ни от кого не поступало, а значит, оно не может состояться 9 мая на законных основаниях.

С разъяснениями об отмене "Бессмертного полка" выступил аким Актобе Ильяс Испанов, но все его доводы лишь вызвали еще больше вопросов. В частности, глава города заявил, что в предыдущие годы власти получали негативные высказывания от родственников о том, что "после проведения шествия фотографии их родных разбросаны в разных местах и урнах города, что вызывает неуважение к памяти погибших ветеранов". Однако кто эти возмущенные родственники, не ясно, ведь сама акция "Бессмертный полк" предполагает, что каждый современник, чьи предки воевали в Великой Отечественной войне, может пройти с их портретами в колонне "однополчан", отдав тем самым дань памяти и уважения ветеранам, которых уже нет с нами. Со слов акима выходит, что горожане, пройдя с портретами своих близких, выбросили их в урны, а затем возмутились?

Пытаясь разобраться в данном вопросе, агентство Kazakhstan Today сегодня в течение дня пыталось взять комментарии у компетентных лиц акима города и Актюбинской области.

Заместитель руководителя УВП региона Айбек Купенов сообщил, что организация шествия находится в компетенции городского акимата и именно акимат принял решение не проводить акцию в этом году. "Организацией шествия занимается именно акимат Актобе", - сказал замруководителя УВП.

Вместе с тем, судя по все тем же объяснениям акима Испанова, акимат ожидал, что инициативу об организации шествия возьмет на себя кто-то другой. "Для проведения шествия необходимо было подать заявление за 10 дней до самого мероприятия, но таких заявлений в акимат не поступало", - сказал он. Кто же должен был подать заявление, не ясно, так как в других городах Казахстана организацией шествия занимаются как раз местные органы власти. Уточнить этот вопрос у самого акима или руководства городского УВП агентству не удалось, так сегодня, несмотря на рабочий день, телефоны их приемных молчали.

В этой связи вопросы к акимату Актобе мы адресуем на странице агентства и просим пояснить:

1. Почему городские власти не взяли на себя организацию шествия, ожидая заявки со стороны?

2. В начале мая анонсировалось шествие "Бессмертного полка" в Актобе. Выходит, в данном случае речь идет не о том, что оно не было организовано, а именно об отмене акции. Кто именно принял такое решение и чем оно мотивировано?

3. Как следует понимать заявление о том, что шествие может стать причиной "возникновения заторов общественного транспорта" и "неудобства в передвижении жителям города"? Как это заявление вообще соотносится с проведением массовых акций в городе - эстафет, велопробегов, шествий и т.д.? Или же именно 9 мая этого года по какой-то причине в городе невозможно изменение схемы движения автотранспорта?

4. Каким образом шествие "Бессмертный полк" можно заменить предложенным властями статичным действием в форме "почтения памяти с портретами родных и близких - участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла в период прохождения праздничного мероприятия в Парке Первого Президента"?

Агентство Kazakhstan Today просит акимат Актобе рассматривать данную публикацию как официальный запрос. В свою очередь, агентство сообщит читателям о дальнейшем развитии событий.

Как уже сообщалось ранее, это первый случай в Казахстане, когда власти города не стали организовывать акцию памяти "Бессмертный полк". Если в России организацией шествия занимаются специальные штабы полка, то в Казахстане акцию в основном проводят местные исполнительные органы. С каждым годом "Бессмертный полк" набирает популярность. Он охватил не только Россию и страны бывшего Советского Союза. В преддверии Дня Победы во многих зарубежных городах уже прошли шествия памяти. Родственники тех, кто боролся с фашизмом, приняли участие в акции в США, Аргентине, КНР, Бельгии, Японии и других странах.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства