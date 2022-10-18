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Отопительный сезон начался в Алматы

17.10.2022, 13:43 17276
Отопительный сезон начался в Алматы
Фото: Depositphotos
Алматы. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы по поручению акима Ерболата Досаева сегодня начался новый отопительный сезон, сообщили в управлении энергетики и водоснабжения города.
 

Дата открытия нового отопительного сезона определена исходя из метеорологических прогнозов и ежедневного мониторинга погоды в Алматы", - отметили в управлении.

 
Подключение потребителей к теплоснабжению будет осуществляться поэтапно в следующей очередности:
 
  • детские, лечебные, школьные учреждения, профессиональные школы, медико-социальные учреждения;
  • жилые здания, общежития, гостиницы;
  • административные здания, учебные заведения, театры;
  • прочие здания.
 
Процесс подключения к теплу многоквартирных жилых домов уже начался.
 

Тепловые сети обеспечивают подачу тепловой энергии до границы балансового разграничения (до входа в дом). Управляющей компании, КСК, ОСИ необходимо проверить параметры на входе в дом и осуществить подключение внутридомовой системы теплоснабжения со всеми необходимыми для этого мероприятиями", - отметили в управлении.

 

новости по теме

Штормовое предупреждение объявили в восьми областях

17.10.2022, 21:23 8936
Штормовое предупреждение объявили в восьми областях
Астана. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY – Непогода ждет жителей Актюбинской, Абайской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Туркестанской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Жамбылской областей.
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 18 октября ночью и утром на севере Актюбинской области ожидается туман.
 
18 октября ночью на севере, юге, в центре Абайской области ожидается туман.
 
18 октября ночью на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман.
 
18 октября на севере, западе Западно-Казахстанской области ожидается туман.
 
Днем 18 октября на горных перевалах Туркестанской области ожидается северо-восточный ветер 15-20 метров в секунду.
 
Ночью 18 октября на севере Павлодарской области ожидается туман.
 
Днем 18 октября на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается ветер западный, юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду.
 
Сутки 18, днем 19 октября на юге, в горных районах Жамбылской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Ночью 18-20 октября в горных районах ожидается туман. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, 18-20 октября на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 метров в секунду. Ночью 18-20 октября в горных районах ожидается 2 градуса мороза.
 

В Алматы жители ЖК перекрыли дорогу

17.10.2022, 19:30 11686
В Алматы жители ЖК перекрыли дорогу
Фото: Кадр с видео
Алматы. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Жители ЖК "Нурлы дала" из-за отсутствия воды в своем жилом комплексе перекрыли республиканскую трассу.
 
Местные жители говорят, что воды в ЖК нет уже 10 дней. Вечером 16 октября десятки людей вышли на Ташкентский тракт в восточном направлении.
 
В управлении строительства Алматы сообщили, что система водоснабжения в "Нурлы дала" построена в 2019 году. Проектом были предусмотрены стальные трубы, но в ходе строительства подрядчик заменил их на стеклопластиковые, которые в ходе эксплуатации начали часто выходить из строя.
 

Обоснованность изменения проектного решения и качество произведенных работ оцениваются экспертами, и по результатам будут приняты соответствующие меры. Необходимые поручения даны прокуратуре города, и ответственные будут привлечены по всей строгости закона", - сообщили в ведомстве.

 
На аварийном участке идут восстановительные работы.

 

Казахстанский фильм удостоен Гран-при Каннского фестиваля

17.10.2022, 18:49 13401
Алматы. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Социальная драма казахстанских режиссеров Азиза Заирова и Мухамеда Мамырбекова завоевала престижную награду на Каннском фестивале.
 
Социальная драма "Мама, я живая!" была удостоена Гран-при Каннского фестиваля в номинации стран Шелкового пути. Об этом сообщил один из режиссеров фильма Азиз Заиров на своей странице в соцсети.
 
Фильм рассказывает о женщине-инспекторе по делам несовершеннолетних, у дочери которой обнаруживается лейкемия. Несмотря на отчаянные усилия матери, ребенка спасти не удается. Героиня, потеряв ребенка, борется с охватившим ее горем, но ничто не может излечить ее душевную рану. Тогда она принимает решение усыновить своего подопечного, неблагополучного подростка-сироту из детского дома, который дружил с ее дочерью, и это возвращает ее к жизни.
 
 

ЭКСКЛЮЗИВ KT: Официальное обращение не поступало - Аружан Саин о видео с избиением девочки

17.10.2022, 18:40 13211
ЭКСКЛЮЗИВ KT: Официальное обращение не поступало - Аружан Саин о видео с избиением девочки
Фото: Depositphotos
Алматы. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Официальное обращение по данному случаю не поступало, сообщила журналисту Kazakhstan Today уполномоченный по правам ребенка в РК Аружан Саин, комментируя заснятое на видео варварское поведение матери по отношению к своей 10-летней дочери.
 

Однако я на связи и с Генеральной прокуратурой, и с Комитетом по охране прав детей Министерства просвещения, которые отрабатывают ситуацию с комиссией по делам несовершеннолетних акимата города Астаны. О принятых мерах в отношении нарушенных прав девочки жду полной информации от вышеуказанных государственных органов", - сообщила она.

 
От кого могло бы поступить официальное обращение, Аружан Саин не уточнила. Также она подчеркнула, что считает такое поведение абсолютно недопустимым.
 

Со своей стороны хочу отметить, что порой именно благодаря действиям неравнодушных граждан удается защитить детей. Главное, чтобы в этой семье взрослые сделали правильные выводы и осознанно изменили свое отношение к детям. Можно обратиться к специалистам, психологам, которые помогут им осознать недопустимость подобного поведения и в правовом, и в морально-психологическом аспектах. Чтобы потом не пришлось вступаться за детей уполномоченным органам, вплоть до органов опеки", - добавила Аружан Саин.

 
Напомним, в Сети распространилось видео с избиением ребенка.
 

В программном обеспечении "Казахтелекома" произошел сбой

17.10.2022, 16:55 16936
В программном обеспечении "Казахтелекома" произошел сбой
Фото: inbusiness.kz
Астана. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня в первой половине дня произошел сбой в работе программного обеспечения платформы, обеспечивающей функционирование услуг телефонии, сообщает пресс-служба "Казахтелекома".
 
Подчеркивается, что в настоящее время специалисты компании предпринимают все возможные усилия для оперативного устранения технического сбоя и восстановления сервисов телефонии по Казахстану.
 

Компания приносит извинения своим клиентам за доставленные неудобства", - добавили в пресс-службе.

 
Ранее сообщалось, в январе 2022 года в Алматы сотрудники компании АО "Казахтелеком" отказались выходить на работу, они требовали повышения зарплаты.

Летом прошлого года казахстанцы пожаловались на очередной сбой в работе интернета.

В АО "Казахтелеком" объяснили, что причиной сбоя работы интернета стали работы на техузлах в столице и Актобе.

По информации пресс-службы "Казахтелекома", сбой в предоставлении услуг фиксированного и мобильного интернета был связан с оптимизацией алгоритмов работы оборудования на сети компании.
 

 

Археологи нашли захоронение воина сакской эпохи в Алматы

17.10.2022, 15:53 18411
Фото: Объединение музеев г. Алматы
Алматы. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Музейные сотрудники Алматы во время археологических раскопок на аварийных курганах раннего железного века, расположенных на территории Алатауского района, обнаружили частично нетронутое захоронение воина сакской эпохи V-II до н. э, сообщила директор КГКП "Объединение музеев города Алматы" Ляззат Сагындыкова.
 
В могильной яме найдены фрагменты меча, украшенного золотом, а также вставки для одежды, выполненные из листового золота в так называемом зверином стиле. Кроме золотых фрагментов найдены также изделия для одежды из сплава серебра. Останки воина найдены в деревянном ящике на глубине более 3 метров.
 

Раскопки нами проводятся ежегодно, но такие удачные находки бывают редко. В последний раз были обнаружены золотые фрагменты предметов одежды в 2014 году", - отметили Сагындыкова.

 

ЭКСКЛЮЗИВ KT: В Казахстане законодательство не запрещает бить детей - эксперт

17.10.2022, 15:11 19511
ЭКСКЛЮЗИВ KT: В Казахстане законодательство не запрещает бить детей - эксперт
Фото: Depositphotos
Алматы. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Эксперты прокомментировали варварское поведение матери по отношению к своей 10-летней дочери, которое попало на видео.
 

У нас в Казахстане нет конкретного законодательства, где прописано, что детей бить нельзя (…) этой нормы нигде нет, ни в законе "О правах ребенка", ни в законе о семейно-бытовом насилии. Конкретно выделенной нормы, что бить детей нельзя, нет. Например, в данном случае преступление происходит публично, с этим преступлением столкнулись посторонние, оно совершено в отношении заведомо малолетнего (…) Я считаю, что дело должно быть квалифицировано по статье "Хулиганство", - заявила руководитель фонда "НеМолчи" Дина Смаилова журналисту Kazakhstan Today.


Она пояснила, что "так как дело произошло публично, в общественном месте - это статья "Хулиганство".
 

Ей вменяют только статью 127 (…) и не только ей, это практически повсеместно. То есть, когда касается ребенка... если ребенка избили, если ребенок недоедает, недосыпает, если родителями не выполняются первичные необходимые нужды ребенка, например вовремя не оказывается медицинская помощь, все идет по одной статье", - отметила она.

 
По мнению руководителя фонда, "дети Казахстана не защищены законодательно".
 

Это большая недоработка в законодательстве. Нужно это срочно исправлять, потому что эта 127-я статья, она ничего не меняет, притом что она не какая-то суровая. Она ограничивается штрафом и все. Применять одну и ту же статью к разным преступлениям - это, мне кажется, несправедливо. Посмотрите, по 127-й статье привлекали сколько родителей и за какие преступления, но здесь же очевидные побои", - заявила Дина Смаилова.

 
Она также отметила, что в статье "Хулиганство" не прописаны нормы относительно совершения преступления в отношении несовершеннолетнего.
 

Хотя такие преступления совершаются повсеместно, постоянно (…) Это происходит в школах, в детских садах, в интернатах, на улице, на остановках. Какие-то конфликты начинаются, и взрослые считают своим долгом избить ребенка", - добавила она.

 
Между тем, по словам известного юриста Сергея Уткина, учитывая, что никаких синяков и ссадин у девочки не обнаружили, за подобное насилие мама может быть привлечена по статье 73-2 КоАП за нанесение побоев.
 

То есть совершение насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших причинение легкого вреда здоровью. За это деяние предусмотрен штраф в размере 10 МРП", - пояснил юрист.

 
Однако, отметил он, если же расследование установит, что мама причиняет своему ребенку физические или психические страдания путем систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, то это уже влечет уголовную ответственность по статье 110 УК (Истязание) и предусматривает санкцию в виде лишения свободы до 7 лет.
 

Но систематические действия, естественно, должны быть доказаны, например другими видеозаписями, показаниями свидетелей и тому подобное", - подчеркнул Сергей Уткин.


 
Напомним, в Сети распространилось видео с избиением ребенка.
 
Свидетельница происшествия сняла на видео сцену, которую можно описать так: разъяренная мать забирает дочь - гимнастку из спортивной школы, в это время ребенок в истерике обещает матери "работать" и просит о пощаде. В конце видео слышен грохот. По версии многих пользователей интернета и по реакции очевидца, несложно сделать вывод - мать ударила дочь головой о соседнюю машину.
 
Видеороликом заинтересовался журналист общественно-политической газеты "Время" Михаил Козачков. Михаилу удалось найти отца девочки - им оказался сотрудник Генеральной прокуратуры.
 

Выезжали свыше 300 раз: в полиции Алматы отреагировали на жалобы алматинцев в отношении увеселительных заведений

17.10.2022, 14:03 22296
Выезжали свыше 300 раз: в полиции Алматы отреагировали на жалобы алматинцев в отношении увеселительных заведений
Фото: polisia.kz
Алматы. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В полиции Алматы заявили, что свыше 300 раз выезжали по жалобам алматинцев к дому, где расположено 9 увеселительных заведений. Речь идет о клубах и барах, расположенных недалеко от пересечения улиц Тулебаева и Кабанбай батыра, сообщает департамент полиции города.
 

Эта проблема на самом деле набила оскомину. От жителей близлежащих домов, уставших от ночного шума, поступают многочисленные жалобы. С начала года на пульт "102" поступило более 300 сигналов, на которые незамедлительно реагируют патрульная полиция и участковые инспекторы", - сообщил на встрече с общественностью Медеуского района начальник департамента Арыстангани Заппаров.

 
По его словам, к ответственности за различные правонарушения привлечен 901 человек из числа администрации и посетителей этих заведений.
 

В частности, 134 раза за нарушения тишины, 70 - за мелкое хулиганство, 324 раза - за распитие алкогольных напитков, 132 - за курение в неустановленном месте, 156 раз - за нарушение правил благоустройства города, 42 - за загрязнение мест общего пользования и др. Руководителям заведений направлены представления по устранению обстоятельств, способствовавших совершению уголовных и административных правонарушений.", - рассказал Заппаров.

 
Он добавил, что каждый раз, когда фиксируется факт нарушения тишины после 23.00, патрульные принудительно отключают музыкальные колонки.
 
Он также информировал, что с начала этого года на территории этих увеселительных заведений зарегистрировано 7 преступлений: 4 кражи, 1 грабеж, 1 хулиганство, 1 факт нанесения телесных повреждений. Все преступления раскрыты.
 

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