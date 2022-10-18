Отопительный сезон начался в Алматы

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Алматы. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы по поручению акима Ерболата Досаева сегодня начался новый отопительный сезон, сообщили в управлении энергетики и водоснабжения города.
Дата открытия нового отопительного сезона определена исходя из метеорологических прогнозов и ежедневного мониторинга погоды в Алматы", - отметили в управлении.
Подключение потребителей к теплоснабжению будет осуществляться поэтапно в следующей очередности:
- детские, лечебные, школьные учреждения, профессиональные школы, медико-социальные учреждения;
- жилые здания, общежития, гостиницы;
- административные здания, учебные заведения, театры;
- прочие здания.
Процесс подключения к теплу многоквартирных жилых домов уже начался.
Тепловые сети обеспечивают подачу тепловой энергии до границы балансового разграничения (до входа в дом). Управляющей компании, КСК, ОСИ необходимо проверить параметры на входе в дом и осуществить подключение внутридомовой системы теплоснабжения со всеми необходимыми для этого мероприятиями", - отметили в управлении.