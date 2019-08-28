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"Пассажирские перевозки" привлекут к ответственности за взимание штрафа при возврате билета

27.08.2019, 13:34 8722
"Пассажирские перевозки" привлекут к ответственности за взимание штрафа при возврате билета
Нур-Султан. 27 августа. Kazakhstan Today - В отношении АО "Пассажирские перевозки" возбуждено дело об административном правонарушении за взимание штрафа при возврате билета, передает Kazakhstan Today.
 
Комитет по защите и развитию конкуренции Министерства национальной экономики в ходе расследования установил в действиях АО "Пассажирские перевозки" факты нарушения статьи 174 Предпринимательского кодекса РК, в части злоупотребления доминирующим или монопольным положением. Компания навязала необоснованное условие оплаты в размере 1000 тенге при возврате билетов в связи с отказом пассажира от поездки железнодорожным транспортом, сообщили в пресс-службе Комитета.
 
В отношении АО возбуждено дело об административном правонарушении и вынесено предписание об устранении нарушений законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции, со сроком исполнения до 28 августа 2019 года.
 

В настоящее время материалы по данному делу находятся на рассмотрении судебных органов. За злоупотребление доминирующим положением объекту расследования грозит штраф в размере от 3 до 5 процентов от дохода, полученного в результате осуществления монополистической деятельности", - заключили в пресс-службе.

 
Как сообщалось ранее, в Казахстане отменили штрафы за возврат билетов на поезд.
 

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