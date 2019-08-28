"Пассажирские перевозки" привлекут к ответственности за взимание штрафа при возврате билета

Нур-Султан. 27 августа. Kazakhstan Today - В отношении АО "Пассажирские перевозки" возбуждено дело об административном правонарушении за взимание штрафа при возврате билета, передает Kazakhstan Today.

Комитет по защите и развитию конкуренции Министерства национальной экономики в ходе расследования установил в действиях АО "Пассажирские перевозки" факты нарушения статьи 174 Предпринимательского кодекса РК, в части злоупотребления доминирующим или монопольным положением. Компания навязала необоснованное условие оплаты в размере 1000 тенге при возврате билетов в связи с отказом пассажира от поездки железнодорожным транспортом, сообщили в пресс-службе Комитета.

В отношении АО возбуждено дело об административном правонарушении и вынесено предписание об устранении нарушений законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции, со сроком исполнения до 28 августа 2019 года.

В настоящее время материалы по данному делу находятся на рассмотрении судебных органов. За злоупотребление доминирующим положением объекту расследования грозит штраф в размере от 3 до 5 процентов от дохода, полученного в результате осуществления монополистической деятельности", - заключили в пресс-службе.

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