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Нур-Султан. 22 августа. Kazakhstan Today - В Казахстане отменили штрафы за возврат билетов на поезд, передает Kazakhstan Today.

C 1 сентября национальный железнодорожный перевозчик отменяет штраф в 1 тыс. тенге за возврат билетов. Если только проездные документы не возвращаются за 1 час до и после начала движения поезда. Тогда взимается комиссионный сбор, сообщил Первый канал "Евразия" .

Кроме этого, с осени текущего года всем лицам с ограниченными возможностями вернут льготный проезд на казахстанских поездах. Последние несколько лет 50%-ной скидкой могли пользоваться только инвалиды I группы.

Сейчас могут инвалиды I, II, III группы оформляться на специально отведенные места. Неограниченное количество мест дается", - отметил исполнительный директор АО "Пассажирские перевозки" Едиге Мыханов.

А вот курящим пассажирам придется или завязывать с пагубной привычкой, или терпеть до ближайшей станции. Дело в том, что дымить в вагонах, включая тамбуры, запретили, так как их приравняли к общественному месту. Курить можно только на перронах. Нарушителей пообещали штрафовать.

На месте будет составляться акт, будут приглашены работники линейных отделов внутренних дел, работники полиции. И будет составляться протокол. За допущение курения в поездах будет налагаться штраф в виде 5 МРП", - сказала менеджер юридического отдела департамента пассажирских перевозок АО "КТЖ" Айгерим Малгаждарова.

Как отмечает телеканал, 40 тыс. казахстанцев уже смогли оценить такую функцию, как лист ожидания при онлайн-покупке билетов. Сообщение о бронировании места приходило на электронную почту. Теперь будет приходить и на мобильный телефон. Для борьбы с перекупщиками будет также ужесточен контроль за покупкой билетов для групп. Раньше было достаточно заявки, по которой затем массово скупали билеты по популярным направлениям. Ночью их сдавали, и через частные кассы переоформляли на нужные фамилии. Теперь покупатели будут обязаны предоставить электронную цифровую подпись юридического лица, направляющего группу.

Будет сохранятся вся история, кто и когда подал заявку. Внедряется дополнительный механизм контроля в виде депозита, и вся история и весь контроль движения билетов и лиц контролироваться будет перевозчиком, который будет осуществлять перевозку данной группы", - пояснил представитель IT компании Борис Пронин.

Открытым остается пока вопрос о высокой стоимости билетов на поезда "Тулпар-Тальго" - по большинству направлений они дороже авиабилетов. Также неизвестно, когда с маршрутов снимут вагоны, которые эксплуатируют больше полувека.

Как сообщалось ранее, компания КТЖ закрывает один из сайтов по продаже электронных железнодорожных билетов . "Из двух дублирующих друг друга сайтов по оформлению электронных железнодорожных билетов - epay.railways.kz и bilet.railways.kz - остается один сайт. Сайт epay.railways.kz с 25 сентября 2019 года закроется", - сообщили в пресс-службе национальной компании.

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