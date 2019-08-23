В Казахстане отменили штрафы за возврат билетов на поезд

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C 1 сентября национальный железнодорожный перевозчик отменяет штраф в 1 тыс. тенге за возврат билетов. Если только проездные документы не возвращаются за 1 час до и после начала движения поезда. Тогда взимается комиссионный сбор, сообщил Первый канал "Евразия".
Кроме этого, с осени текущего года всем лицам с ограниченными возможностями вернут льготный проезд на казахстанских поездах. Последние несколько лет 50%-ной скидкой могли пользоваться только инвалиды I группы.
Сейчас могут инвалиды I, II, III группы оформляться на специально отведенные места. Неограниченное количество мест дается", - отметил исполнительный директор АО "Пассажирские перевозки" Едиге Мыханов.
А вот курящим пассажирам придется или завязывать с пагубной привычкой, или терпеть до ближайшей станции. Дело в том, что дымить в вагонах, включая тамбуры, запретили, так как их приравняли к общественному месту. Курить можно только на перронах. Нарушителей пообещали штрафовать.
На месте будет составляться акт, будут приглашены работники линейных отделов внутренних дел, работники полиции. И будет составляться протокол. За допущение курения в поездах будет налагаться штраф в виде 5 МРП", - сказала менеджер юридического отдела департамента пассажирских перевозок АО "КТЖ" Айгерим Малгаждарова.
Как отмечает телеканал, 40 тыс. казахстанцев уже смогли оценить такую функцию, как лист ожидания при онлайн-покупке билетов. Сообщение о бронировании места приходило на электронную почту. Теперь будет приходить и на мобильный телефон. Для борьбы с перекупщиками будет также ужесточен контроль за покупкой билетов для групп. Раньше было достаточно заявки, по которой затем массово скупали билеты по популярным направлениям. Ночью их сдавали, и через частные кассы переоформляли на нужные фамилии. Теперь покупатели будут обязаны предоставить электронную цифровую подпись юридического лица, направляющего группу.
Будет сохранятся вся история, кто и когда подал заявку. Внедряется дополнительный механизм контроля в виде депозита, и вся история и весь контроль движения билетов и лиц контролироваться будет перевозчиком, который будет осуществлять перевозку данной группы", - пояснил представитель IT компании Борис Пронин.
Открытым остается пока вопрос о высокой стоимости билетов на поезда "Тулпар-Тальго" - по большинству направлений они дороже авиабилетов. Также неизвестно, когда с маршрутов снимут вагоны, которые эксплуатируют больше полувека.
Как сообщалось ранее, компания КТЖ закрывает один из сайтов по продаже электронных железнодорожных билетов. "Из двух дублирующих друг друга сайтов по оформлению электронных железнодорожных билетов - epay.railways.kz и bilet.railways.kz - остается один сайт. Сайт epay.railways.kz с 25 сентября 2019 года закроется", - сообщили в пресс-службе национальной компании.
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