Почему казахстанцам хотят запретить лечить зубы на пенсионные деньги

Правила обязывают жителей частного сектора следить за состоянием своих домов и дворов

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Алматы. 23 июля. KAZAKHSTAN TODAY - С 19 июля приняты новые правила, которые обязывают жителей частного сектора следить за состоянием своих домов и дворов. Все горожане, включая юрлиц, должны поддерживать порядок на своих участках, сообщает пресс-служба акимата Алматы.





Теперь владельцам индивидуальных жилых домов предписывается следить за состоянием фасадов, заборов и ограждений. В обязательном порядке необходимо иметь номерной знак на доме. Важно, чтобы территория была чистой, без захламления. Запрещается сажать деревья в охранной зоне инженерных сетей, рассказали в акимате.





Член общественного совета Бекнур Кисиков отметил, что эти изменения помогут сохранить чистоту и повысить экологическую культуру среди алматинцев.





Инициатива не только преобразит городское пространство, но и повысит осведомленность жителей о важности экологических практик, создавая тем самым устойчивое и благоприятное для жизни окружение", - сказал эксперт.