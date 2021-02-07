Подъем уровней воды в реках ожидается в южных регионах Казахстана

Нур-Султан. 6 февраля. Kazakhstan Today - Синоптики предупреждают о подъеме уровне воды в реках в южных регионах РК в ближайшие дни, передает Kazakhstan Today.

В связи с прогнозом положительного температурного фона и выпадения смешанных осадков в период с 6 по 8 февраля 2021 года в Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областях и на прилегающих территориях Алматы ожидается формирование склоновых стоков, ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды на реках", - говорится в штормовом предупреждении Казгидромета.

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