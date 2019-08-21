Поиски пропавших альпинистов продолжат утром (ВИДЕО)

"Утром был совершен облет пика Победы и обозначено ориентировочное место поиска пропавших альпинистов", - сообщил член поисковой команды, военнослужащий ВС РК Максут Жумаев.
По его информации, команда летчиков сделала 8 облетов места.
Приняли решение, что продолждим завтра утром осмотр всех участков, где предполагаемо могут находиться альпинисты. Работа продолжается, погодные условия позволяют работать", - проинформировал он.
Как сообщалось ранее, в горах на территории Кыргызстана пропала без вести группа казахстанских альпинистов. Предположительно на высоте 6600 метров, осталась группа из трех альпинистов (Мурат Отепбаев, Андрей Корнеев и Александр Чечулин, который погиб от отека легких). Природные условия и отсутствие снаряжения не дали группе вовремя спуститься в базовый лагерь. Выжившие Мурат Отепбаев и Андрей Корнеев не имеют возможности связаться с кем-либо.
Операцию по спасению казахстанских альпинистов в Кыргызстане не могли начать из-за сложных погодных условий. В последний раз пропавшие альпинисты выходили на связь 15 августа. В посольстве Казахстана создан оперативный штаб, который оказывает максимальное содействие в поисках пропавших.
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