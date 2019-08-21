Поиски казахстанских альпинистов в горах Кыргызстана пока не дали результатов (ВИДЕО)

В 09.30 борт МИ-171 Казавиаспаса КЧС МВД прибыл на базу "Южный Инылчек". В течение полутора часов (с 10.00 до 11.30) борт с группой альпинистов и родственниками пропавших проводил поисково-спасательные работы с применением тепловизора на высоте 5200-6400 метров. Поиски велись в районе предполагаемого местонахождения пострадавших альпинистов, на данный момент результатов не дали", - сообщил официальный представитель КЧС Нурсултан Нурахметов.
Между тем в пресс-службе Министерства обороны уточнили, что казахстанские военные совершили облет пика Победы с тепловизорами.
Сейчас они находятся в базовом лагере, обрабатывают полученную с тепловизоров информацию, после этого они примут решение по дальнейшим действиям", - отметили в ведомстве.
Как сообщалось ранее, операцию по спасению казахстанских альпинистов в Кыргызстане - Мурата Отепбаева, Андрея Корнеева и Александра Чечулина не могли начать из-за сложных погодных условий. В последний раз пропавшие альпинисты выходили на связь с высоты примерно 6500 метров. В посольстве Казахстана создан оперативный штаб, который оказывает максимальное содействие в поисках пропавших.
Ранее Минобороны Казахстана развернуло операцию по поиску казахстанских альпинистов в Кыргызстане.
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