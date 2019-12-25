Полицейские Северного Казахстана за год выявили 6 фактов ввоза экстремистской литературы

Петропавловск. 24 декабря. Kazakhstan Today - С начала года полиция Северо-Казахстанской области выявила 6 фактов ввоза на территорию РК запрещенной экстремистской литературы, передает Kazakhstan Today.

Сотрудниками управления по противодействию экстремизму ДП СКО ведётся работа по соблюдению законности в религиозной сфере. В частности, на постоянной основе досматриваются автомашины, заезжающие в СКО. Именно так с начала года было выявлено 6 фактов ввоза на территорию РК запрещённой литературы", - сообщает пресс-служба департамента полиции.

Со слов полицейских, последний по времени случай произошёл 19 ноября. На посту "Жана жол" была досмотрена автомашина марки "Газель" под управлением гражданина России, 1981 года рождения. В салоне автомобиля обнаружено 9 компакт-дисков, из них один содержащий материалы экстремистского характера.

Остальные пятеро, привлечённые к ответственности за аналогичное нарушение, были гражданами Кыргызской Республики. Все утверждали, что держали при себе экстремистскую литературу для личного пользования. Решениями судов они были признаны виновными по статье 453 Кодекса РК об административных правонарушениях (Изготовление, хранение, ввоз, перевозка, распространение на территории Республики Казахстан продукции средств массовой информации, а равно иной продукции). Часть 4 данной статьи предусматривает наказание за обращение с запрещённой продукцией, не относящейся к СМИ: книгами, цифровыми носителями. Предусмотренное наказание - штраф от 100 МРП на физических лиц, до 1500 МРП - на субъектов крупного предпринимательства", - пояснил начальник УПЭ ДП СКО майор полиции Руслан Мухамбетжанов

Стражи порядка обращают внимание на то, что нарушения и штрафа можно избежать, сверив имеющиеся в частном пользовании религиозные книги со списком литературы, признанной экстремистской и запрещённой на территории республики.

Этот список приводится на сайте Комитета по правовой статистике и специальным учётам Генеральной прокуратуры РК в разделе "О КПСиСУ" и доступен по ссылке ", - уточнили в полиции.

В общей сложности за 2019 в области выявлено 26 различных нарушений в религиозной сфере.

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