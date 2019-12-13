КНБ пресекло подготовку к совершению трех терактов в Алматы и Карагандинской области

Нур-Султан. 12 декабря. Kazakhstan Today - КНБ в 2019 году пресекло подготовку к совершению трех терактов в Алматы и Карагандинской области. Об этом сегодня проинформировал Антитеррористический центр КНБ РК, передает Kazakhstan Today.

На ранней стадии подготовки пресечены 3 попытки совершения террористических актов. Акты терроризма готовились радикальными лицами в Алматы и Карагандинской области. Лица, причастные к подготовке актов терроризма, осуждены к лишению свободы на сроки от 6 до 18 лет", - сообщили в пресс-службе КНБ.

Также, по данным ведомства, нейтрализована преступная деятельность семи радикальных групп и 34 отдельных лиц в различных регионах страны.

Как отметили в КНБ, потенциальные угрозы терроризма для Казахстана сохраняются. В частности, за рубежом в рядах террористических организаций продолжают пребывать порядка 40 казахстанских боевиков, 65 их жен и других членов семей.

Кроме того, в Казахстане задержан и выдан в установленном порядке другим государствам 31 иностранец, находящийся в розыске за причастность к террористической деятельности.

Всего за преступления, связанные с терроризмом и религиозным экстремизмом, осуждены 140 человек, проинформировали в Комитете.

Отмечается, что в обществе развернута масштабная разъяснительная и реабилитационная работы , в результате были дерадикализованы 907 человек. При этом меры уголовно-процессуального пресечения противоправной деятельности применяются только к неподдающимся переубеждению лицам. В местах лишения свободы дерадикализованы 162 осужденных.

По данным КНБ, в Интернете выявлено свыше 14,5 тыс. ссылок на веб-ресурсы с террористическим контентом. Проводится работа по их удалению.

Также для обеспечения своевременного и адекватного реагирования на акты терроризма оперативными штабами по борьбе с терроризмом ежегодно проводятся свыше 400 учебных антитеррористических мероприятий. В частности, в Таразе организовано республиканское оперативно-тактическое учение "Темир жол - Антитеррор-2019" . В Карагандинской области проведено международное совместное антитеррористическое учение Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества "Сары-Арка - Антитеррор-2019".

В результате оперативно-профилактического мероприятия "Наёмник", проведенного под эгидой Организации Договора о коллективной безопасности, на каналах въезда/выезда из Казахстана задержаны 12 лиц, находившихся в международном розыске за причастность к терроризму, проинформировали в пресс-службе.

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