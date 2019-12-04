Лучший видеоролик против религиозного экстремизма выберут в Алматы

Алматы. 3 декабря. Kazakhstan Today - В Алматы выберут лучший социальный ролик. На конкурс социальной рекламы "STOPЭкстремизм!" поступило более 100 авторских работ со всей страны, передает Kazakhstan Today.

4 декабря, в 11.00, во Дворце студентов имени Жолдасбекова состоится церемония награждения конкурса социальных роликов по борьбе с религиозным экстремизмом и терроризмом - "STOPЭкстремизм!". Данное мероприятие организовано прокуратурой Алматы и Общественным фондом "SocialDevelopmentCenter", сообщили в управлении общественного развития Алматы.

Участие в конкурсе приняли казахстанцы из разных концов страны. Каждая из 130 присланных работ предлагает обществу обратить внимание на актуальную проблему распространения религиозного экстремизма и терроризма в Казахстане. Призовой фонд конкурса, 1 500 000 тенге, будет разделен между пятью конкурсантами.

Авторам лучших работ будут вручены призы в следующих номинациях:

1. "Лучший социальный ролик" - 700 000 тенге;

2. "Лучшая идея" - 400 000 тенге;

3. "Лучшая режиссёрская работа" - 300 000 тенге.

Кроме этого, предусмотрены два поощрительных приза по 50 000 тенге.

Победители конкурса будут выбраны решением коллегии жюри, в состав которой вошли: первый заместитель прокурора Алматы - Берик Адамов, исполнительный директор ОФ "SocialDevelopmentCenter" Биржан Казтурганов, амбассадор конкурса, депутат маслихата Кайрат Кудайберген, профессор кафедры религиоведения и культурологии в КазНУ имени аль-Фараби Айнур Курманалиева, а также казахстанский режиссёр Мирас Толеуханов.

В рамках церемонии награждения выступят звезды казахстанской эстрады, а также состоится показ лучших работ конкурса.

Подробности о ходе мероприятия можно узнать по телефону + 7 747 111 6504 или по электронной почте sdcenter.fund@gmail.com.

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