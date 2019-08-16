Нур-Султан. 15 августа. Kazakhstan Today - Полицейский спас женщину с двумя детьми из горящей квартиры в Нур-Султане, передает Kazakhstan Today.

Пожар в одном из жилых комплексов столицы произошел в ночь на 12 августа. Жанар Садуакасовна находилась в доме с 14-летней дочерью и новорожденным сыном. Она позвонила пожарным, а когда поняла, что не может самостоятельно выйти из дома, оставила дверь открытой и вышла на балкон, откуда начала звать на помощь, сообщили в пресс-службе МВД.

"Я накрыла сына мокрой простыней и старалась максимально глубоко дышать. Но со временем было трудно дышать, так как квартира была охвачена черным дымом. Рядом была 14-летняя дочь. Сколько прошло времени, неизвестно... Потом я заметила, что в дом входят полицейские. Я их не вызывала, была удивлена. Как выяснилось позже, один из соседей, услышав мой голос о помощи, сообщил в полицию", - рассказала женщина.

Она отметила, что полицейский успокоил ее, а затем помог всем выбраться. "Не знаю, как благодарить его. Пусть будет больше таких полицейских, как Динмухамед. Благодаря его храбрости, смелости и профессионализму, мы спасены. Его напарник также через рацию держал под контролем всю ситуацию. Мы благодарны этим двум полицейским", - подчеркнула спасенная женщина.

Полицейские, проявившие мужество при пожаре, - инспекторы службы полка патрульной полиции старший лейтенант полиции Динмухамед Масадыков и старший лейтенант полиции Ернат Аканов.

"Когда я узнал, что в доме есть маленький ребенок, в первую очередь хотел спасти его, потому что взрослые люди могли бы выдержать задымленность до прибытия пожарных, а вот выживет ли младенец - это было маловероятно. Я сделал все, что мог. Я рад, что все закончилось благополучно", - рассказал Динмухамед.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства