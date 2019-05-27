Караганда. 26 мая. Kazakhstan Today - Полиция задержала жителя Караганды за незаконную и ненадлежащую установку батута, что повлекло смерть ребенка, передает Kazakhstan Today.

"За незаконную и ненадлежащую установку объекта досуга, а также необеспечение безопасности, повлекшее смерть ребенка, задержан с водворением в изолятор временного содержания 40-летний житель Караганды, запустивший надувной батут в эксплуатацию", - сообщили в Департаменте полиции Карагандинской области.

Напомним, 25 мая текущего года в Центральном парке Караганды сильный ветер перевернул надувной батут . В результате происшествия 11-летний ребенок от полученных травм скончался на месте, еще двое детей госпитализированы с различными травмами.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело по части 3 статьи 306 УК РК (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие смерть человека).

Кроме того, 24 мая в городе Жанаозене Мангистауской области надувной батут сорвало из-за сильного ветра. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

В мае прошлого года аналогичное происшествие случилось в Астане, возле одного из торговых центров, в результате чего пятеро детей оказались в реанимации

Министерство внутренних дел РК призывает предпринимателей на время плохих погодных условий приостановить работу уличных батутов . Местными исполнительными органами в экстренном порядке осуществляются проверки мест досуга детей.

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