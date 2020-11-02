Поставка лекарств налажена в Акмолинской области

Кокшетау. 1 ноября. Kazakhstan Today - Перебоев с доставкой лекарств в медицинские учреждения Акмолинской области не будет. На днях готовность медицинских складов проверили представители специальной мониторинговой группы региона с участием сотрудников проектного офиса "Акмола - адалдык аланы", передает Kazakhstan Today.

По информации руководителя регионального представительства Единого дистрибьютора лекарств в республике - ТОО "СК-Фармация" Жанарбека Умарова, в медицинских организациях области уже сформирован месячный запас препаратов, в том числе и для борьбы с COVID-19. Поставки из столицы, где находится крупный склад, обеспечивающий препаратами несколько областей, идут регулярно. К примеру, 23 октября на складе в Кокшетау для амбулаторных больных были готовы к развозке лекарства от КВИ и других заболеваний, сообщает управление внутренней политики.

Наша цель - обеспечить прозрачность при распределении препаратов между медицинскими организациями области, отследить поступление и расходование этих лекарств. Сегодня мы видим, что ситуация находится под контролем, необходимый запас лекарств для амбулаторного и стационарного лечения обеспечен. Теперь будет вестись распределение препаратов по 49 медицинским учреждениям области", - проинформировал член специальной мониторинговой группы Игорь Плюснин.

Кроме того, сформирован двухмесячный неснижаемый запас лекарств от коронавирусной инфекции. В случае резкого роста заболеваемости, при возникновении дефицита в первую очередь будут использоваться препараты из этого стабфонда. А в дальнейшем, при необходимости, Единый дистрибьютор начнет отгружать лекарства из двухмесячного запаса. Это позволит держать резерв и своевременно реагировать на вспышки заболеваемости. Двухмесячный запас хранится в хабах ТОО "СК-Фармация" в Hyp-Султане, Алматы, Шымкенте, Актобе - каждый из этих хабов обеспечит препаратами несколько регионов.

К слову, сегодня ведется закуп лекарств на следующий год. Первые поставки начнутся уже в декабре.

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