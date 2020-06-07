Появились новые подробности гибели роженицы и ребенка в Алматы

Алматы. 5 июня. Kazakhstan Today - Медики рассказали подробности гибели пациентки в роддоме Алматы, передает Kazakhstan Today.

После смерти роженицы и ребенка в Алматы решили проверить медицинские учреждения, где женщина получала лечение. 26-летняя девушка попала в Научный центр акушерства гинекологии и перинатологии 10 мая. Через 2 дня у нее начались роды, говорят врачи. На свет появился мальчик весом почти 5 килограммов. Радостное событие омрачили неожиданные осложнения. У пациентки началась эмболия околоплодными водами. По словам медиков, предугадать такую патологию практически невозможно. Кроме того, она якобы почти не оставляет шансов на спасение больного, сообщает AstanaTV

С развитием кровотечения ее перевели в операционную, где была проведена операция. К сожалению, 16 мая произошла биологическая смерть пациентки. Диагноз очень непредсказуемый. По литературным данным, оно превышает смертность 90%, предугадать подобное осложнение очень сложно", - сообщила пресс-секретарь Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии Алуа Мырзаханова.

Ребенок тоже скончался. Но о причинах его гибели медики центра ничего не сообщают. По их словам, в ближайшее время работу врачей должна проверить комиссия департамента контроля качества товаров и услуг. Они и выяснят детали трагедии.

Тем временем санитарные врачи намерены проверить не только центр акушерства, но и другие медицинские организации, где обследовалась погибшая девушка.

В обязательном порядке охватываются все медицинские организации, согласно маршруту пациента, в которых была оказана какая-либо медицинская помощь. На сегодняшний день только сформирована комиссия, заключение патологоанатомической экспертизы мы получили, экспертиза будет проводиться в полном объеме", - сказала заместитель руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматы Эльмира Ауэзова.

Проверка медицинских организаций начнется уже сегодня. Ревизия каждой больницы займет около 10 дней. В состав комиссии вошли не только специалисты департамента, но и независимые эксперты.

По официальным данным Минздрава, за 4 месяца этого года в стране скончались 26 рожениц. Это на четверть больше, чем в 2019 году. Показатель младенческой смертности в разы больше - 1022 умерших ребенка. Но по сравнению с прошлым годом ниже почти на 10%.

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