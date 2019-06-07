Появившееся в соцсетях видео конфликта женщины-водителя и мужчины в полицейской форме оказалось постановочным (ВИДЕО)

Алматы. 6 июня. Kazakhstan Today - Полиция Алматы прокомментировала появившееся в соцсетях видеоконфликта женщины с мужчиной в полицейской форме, передает Kazakhstan Today.

Департамент полиции города Алматы, изучив видео, появившееся в социальных сетях, на котором запечатлена конфликтная ситуация человека в полицейской форме и женщины, сообщает, что фигуранты и техника на видео никакого отношения к полиции не имеют. В ходе проверочных мероприятий установлено, что этот эпизод является тизером музыкального клипа", - говорится в сообщении на странице департамента полиции города в Facebook.

Представитель продюсерского центра, осуществлявшего съёмку, пояснила, что в данном клипе авторы не пытались высмеять органы внутренних дел, их целью было показать убогость ситуаций, в которых участвуют люди, нарушающие правила дорожного движения.





Действиям авторов идеи будет дана правовая оценка, с дальнейшим принятием мер в соответствии с законодательством", - резюмировали в ведомстве.

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