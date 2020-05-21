Поздравление акима Алматинской области с 75-летием Великой Победы

Талдыкорган. 8 мая. Kazakhstan Today - В преддверии 75-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне аким Алматинской области Амандык Баталов обратился к ветеранам, труженикам тыла и всем жителям области с поздравлением, передает Kazakhstan Today.

Уважаемые ветераны и труженики тыла, жители Алматинской области! От всей души поздравляю всех вас с Днем Победы! 75 лет назад отгремели последние залпы Великой Отечественной войны, но память о ней не меркнет, а становится лишь ярче, передаваясь от поколения к поколению, от сердца к сердцу. Мы чтим и ценим огромную самоотверженность, непоколебимое мужество, безмерную силу духа и храбрость наших отцов и матерей, дедов и бабушек во имя Родины, во имя мирного неба над головой. Каждый год в этот майский праздник мы отдаём дань глубокого уважения и безграничной благодарности каждому, кто воевал на фронтах, трудился в тылу и вспоминаем тех, кому не суждено было вернуться с полей сражений. Сегодня наша общая задача – быть достойными наследниками победы и мира, продолжая приумножать и бережно ценить достигнутое", - сказал аким.

Он выразил уверенность, что молодое поколение будет также беззаветно любить нашу Родину, хранить традиции и всегда помнить о подвиге своих героических предков.

Дорогие ветераны! В этот праздничный день все слова благодарности посвящены вам. Победа, которую вы одержали, обращена в настоящее и будущее, она помогла выстоять в трудные послевоенные годы и сегодня является стимулом для активного участия в жизни общества, воспитании молодежи в духе патриотизма. Спасибо за героизм, смелость, отвагу, жизненный опыт и стойкость, ставшие для нас бесценным нравственным ориентиром. Крепкого здоровья, долголетия, заботы, тепла родных и близких! Вечная память бойцам, не вернувшимся с полей сражений! Честь и слава участникам войны, труженикам тыла и всем тем, кто достойно вынес тяготы послевоенных лет! Низкий поклон поколению победителей за мир и чистое небо!

С праздником, дорогие ветераны! С 75-летием Великой Победы! Мира, добра, взаимопонимания, единства и процветания, дорогие жетысуйцы!", - сказал Амандык Баталов.

Напомним, в Алматинской области всем 64 участникам и ветеранам Великой Отечественной войны выделено по одному миллиону тенге. Материальную помощь также оказали гражданам, приравненным к ветеранам Великой Отечественной войны, а это узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, граждане, работавшие в блокадном Ленинграде и награжденным медалями "За оборону Ленинграда" и знаками "Жителю блокадного Ленинграда". Не остались в стороне вдовы и вдовцы участников и инвалидов Великой Отечественной войны, которые не вступали в повторный брак, а также труженики тыла, проработавшие не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года. Также 9 узникам мест принудительного содержания, проживающим в регионе, выделено по 100 тысяч тенге. Гражданам, работавшим в период блокады в Ленинграде, выплатили по 60 тысяч тенге, участникам ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы – по 50 тысяч тенге. При этом 9521 вдова/вдовец участников и инвалидов ВОВ получили по 30 тысяч тенге. Такую материальную помощь в области получили около 11 тысяч человек.

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