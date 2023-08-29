Правила езды на самокатах напомнили алматинцам
Ездить на электрическом транспорте можно по велодорожкам, крайней правой полосе проезжей части и тротуару
Алматы. 28 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Официальный представитель департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек напомнила алматинцам правила езды на самокатах.
Ездить на электрическом транспорте можно по велодорожкам, крайней правой полосе проезжей части и тротуару, напомнила Азирбек.
Согласно внесенным изменениям, водители электросамокатов двигаются по велосипедной дорожке. При их отсутствии допускается движение электрических самокатов по правому краю проезжей части дороги с соблюдением условий и запретов, вводимых законом", - отметила спикер.
При этом водителю электросамоката должно быть от 18 лет, он должен быть в застегнутом шлеме и в светоотражающей одежде, а также иметь права любой категории.
Ранее в МВД РК рассказали, какие правила введены для самокатчиков в Казахстане. Там также пояснили, что кикшеринговые компании будут ограничивать скорость движения электросамокатов в определенных пешеходных и парковых зонах.
Благодаря встроенному GPS-датчику ограничение скорости сработает автоматически при заезде на такие участки. Кроме того, конструкцией электросамокатов предусмотрен "пешеходный режим движения", который позволяет самокатчикам автоматически держать скорость пешеходного потока. Что касается ответственности… Сейчас возможно привлекать их к ответственности за перевозку пассажиров и грузов (статья 593 КоАП, штраф 5 МРП), а также за нарушение иных требований, предъявляемых к участникам дорожного движения (статья 620 КоАП, предупреждение или штраф 3 МРП)", - рассказала старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции МВД Актоты Боранова.
Также кикшеринговые компании предложили сформировать общий "список недобросовестных клиентов", и для таких пользователей все компании одновременно не будут предоставлять свои услуги (нарушающие ПДД, правила перевозки пассажиров и грузов, оставление самоката в неположенном месте и т.д.), а также использование полицией электросамокатов для патрулирования.