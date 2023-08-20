Предложившая чипировать детей депутат объяснила свои слова

Свой поступок Гульжайна Даримова объяснила тем, что не могла сдержать эмоции от увиденного шокирующего видео

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Павлодар. 10 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Почти неделю казахстанцы обсуждают высказывания депутат городского маслихата Павлодара Гульжайн Даримовой, которая предложила чипировать детей из неблагополучных семей.





Свой поступок Гульжайна Даримова объяснила тем, что не могла сдержать эмоции от увиденного шокирующего видео, в котором 10 школьников избили своего 14-летнего одноклассника в Павлодаре, сообщает Zakon.kz





Подростка Никиту избивали в течение трех часов. Его покалечили. Применялись извращенные пытки и издевательства. Заставили раздеться догола. Происходящее снимали на телефон. В таком виде оставили на улице, хорошо, ему помогли прохожие. Когда я увидела это видео, получила сильный стресс. До сих пор не могу смотреть его. У меня начинается истерика. Я плакала, потому что потерпевший почти ровесник моего сына", - рассказала депутат городского маслихата Павлодара Гульжайна Даримова.





Депутат призналась, что на эмоциях предложила чипировать малолетних преступников.





Оказалось, это их не первый буллинг. До этого те же ребята довели до самоубийства дочку учительницы из этой школы. Она наглоталась таблеток, ее еле спасли. Преступление повторяется, потому что оно остается безнаказанным. Я хочу, чтобы виновников наказали. Они сейчас как ни в чем не бывало ходят, снимают тик-токи и даже не сожалеют о произошедшем. А метод чипирования контролировал бы их действия. Ничего вшивать не предлагаю. В США есть такая практика, что на преступников надевают браслеты. Чип для меня - это браслет, может, я не так высказалась. Но мои слова вырвали из контекста и преподнесли в ужасной форме", - пояснила депутат.





При этом под словом "неблагополучные" женщина имела в виду не бедные семьи, а те, в которых злоупотребляют алкоголем, не занимаются воспитанием детей, разведенные пары.





Чиновница заявила, что взяла под свою опеку Никиту. Неравнодушные собрали его в школу, записали в зал бокса. Стоматологи бесплатно восстановят ребенку зубы, а хирург согласился прооперировать и убрать шестой палец на руке.





Депутат говорит, что буквально несколько месяцев назад обращалась в управление образования Павлодарской области, рассказывала о буллингах в местных школах. Но реакции не было. И вот случай с Никитой поднял всех "на уши".





Однако ситуация из-за высказываний накаляется. Продолжают сыпаться негативные комментарии. Плюс ко всему кто-то распечатал и развесил по городу плакаты, на которых идет агитация лишить депутатского мандата Гульжайну Даримову.





Напомним, 24 июля 14-летний подросток попал в больницу со множественными травмами после массовой драки. Дело об избиении взял на контроль Комитет по охране прав детей.





В последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью. На учете ОВД состоит 3924 ребенка, на внутришкольном учете - 6278 детей.



