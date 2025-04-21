20.04.2025, 09:01 70231
Президент поздравил казахстанцев с праздником Светлой Пасхи
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Астана. 20 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником Светлой Пасхи.
Этот светлый праздник олицетворяет духовное обновление и очищение, вселяет надежду и радость в сердца верующих. Глубоко символично, что в этом году православные, католики и протестанты всего мира отмечают Пасху в один день", - говорится в поздравлении главы государства.
Президент отметил, что пасхальные традиции издревле содействуют сохранению семейных ценностей и укреплению сплоченности и солидарности нашего народа, призывают людей к добру и согласию.
Убежден, что общенациональное единство, взаимопонимание и гармония между представителями всех этносов и конфессий всегда будут надежной основой устойчивого прогресса Казахстана. Пусть праздник Пасхи наполнит любовью и счастьем ваши дома!", - написал глава государства.
Он пожелал всем гражданам здоровья, благополучия и успехов в созидательных начинаниях.
Напомним, вчера в Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел благодатный огонь.
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21.04.2025, 16:48 1706
Гагаринский старт может стать объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО
Глава Роскосмоса отметил необходимость сохранить этот объект для будущих поколений
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Астана. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Гагаринский старт может стать объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом рассказал гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов в Твери на 23-м заседании Комиссии по сотрудничеству между советом федерации федерального собрания РФ и сенатом парламента Республики Казахстан.
Глава Роскосмоса отметил необходимость сохранить этот объект для будущих поколений.
Совместно с казахстанскими коллегами планируем реализовать инициативу по созданию на основе Гагаринского старта музейного комплекса и включению его в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО", - сказал Баканов.
Также глава госкорпорации обратил внимание на развитие космического туризма. Увидеть пилотируемый пуск вживую 8 апреля приехало рекордное количество человек - около 3000. Посещение Гагаринского старта входит в туристическую программу.
21.04.2025, 08:04 21661
В аэропорту Алматы проведут антитеррористические учения
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Алматы. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы сегодня проведут плановые антитеррористические учения. Об этом сообщили в пресс-службе городского штаба по борьбе с терроризмом.
21 апреля текущего года на территории международного аэропорта Алматы, расположенного по адресу: улица Майлина, 2, с 09.00 до 17.00 пройдут плановые антитеррористические учения. Ограничение передвижения авиа- и автотранспорта на время проведения мероприятия не предусмотрено", - проинформировали в штабе.
Отмечается, что учебные задачи направлены на совершенствование механизма пресечения акта терроризма на объектах массового скопления людей.
Просим соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных служащих государственных органов. Также следует руководствоваться официальными источниками информации и не допускать распространения ложной информации. Кроме того, следует отметить, что, согласно статьи 443 Кодекса РК "Об административных правонарушениях", неповиновение законному требованию лица, участвующего в обеспечении общественного порядка, влечет за собой административную ответственность", - добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Астаны в связи с подготовкой к военному параду в честь 80-летия Победы изменилось расписание авиарейсов.
20.04.2025, 09:19 67646
Праздник Воскресения Христова отмечают в Казахстане
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Астана. 20 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Христиане Казахстана сегодня празднуют Светлое Христово Воскресение - Пасху.
В этом году дата праздника совпала для западной и восточной ветвей христианства. Пасху отмечают католики, протестанты и православные.
Вчера в Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь, а сегодня ночью во всех православных храмах Казахстана прошли праздничные пасхальные богослужения.
Ночью спецборт доставил лампаду с Благодатным огнем в Алматы, сообщает Агентство православных новостей.
Из аэропорта огонь отвезли в Никольский собор, затем его разошлют во многие регионы Казахстана, в том числе в Астану, в Усть-Каменогорск, Павлодар и Шымкент. Сегодня, в 17.00 огонь привезут в Вознесенский кафедральный собор Алматы. В течение недели все верующие смогут возжечь свои свечи от этого пламени.
С праздником казахстанцев поздравили президент Касым-Жомарт Токаев и митрополит Астанайский и Казахстанский Александр.
19.04.2025, 19:14 90351
Минздрав проводит внеплановую проверку школьных столовых в Мангистауской области
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Актау. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках поручения главы государства по фактам группового отравления детей в школьных столовых Министерством здравоохранения по согласованию с Генеральной прокуратурой проводится внеплановая проверка пищеблоков в образовательных учреждениях Мангистауской области на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, сообщает пресс-служба Минздрава РК.
Всего для проверки в регионе определено 72 объекта, на сегодня проверками охвачено 14 школьных пищеблоков.
От Министерства здравоохранения в состав межведомственной рабочей группы включены 7 специалистов из департаментов санэпидконтроля Актюбинской, Жамбылской, Костанайской областей, Алматы и Научно-практического центра санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга РГП на ПХВ "Национальный центр общественного здравоохранения" МЗ РК.
Напомним, что по факту последнего группового инфекционного заболевания пищевого происхождения среди 12 учащихся Манашинской общеобразовательной школы в Бейнеуском районе Мангистауской области начато расследование, вынесено постановление о проведении санитарно-профилактических мероприятий, создан штаб при акимате.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития Мангистауской области высказался о случаях массового отравления детей в образовательных организациях.
18.04.2025, 16:35 130301
Каждый ребенок имеет право на уважение - в Минпросвещения отреагировали на скандал вокруг видео с участием мальчика
Фото: Depositphotos
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Астана. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Комитете по охране прав детей Министерства просвещения Казахстана отреагировали на скандал вокруг видео с участием мальчика, которое опубликовал один из казахстанских блогеров, передает корреспондент агентства.
В социальных сетях распространилось видеообращение матери ребенка, чьи права были нарушены в интернете. Речь идет о видеозаписи с участием несовершеннолетнего, опубликованной одним из популярных блогеров. Незамедлительно комитетом приняты меры реагирования. В частности, с матерью ребенка лично связалась председатель комитета Насымжан Оспанова. Семье предложена всесторонняя поддержка - от психологической до юридической. В случае начала судебных разбирательств комитет готов официально выступить в защиту прав и интересов ребенка", - заявили в пресс-службе.
В комитете напомнили, что использование изображения любого лица, в том числе ребенка, допускается только с согласия самого лица либо его законного представителя.
Согласно закону "О персональных данных и их защите", изображение несовершеннолетнего относится к категории персональных данных ограниченного доступа и охраняется законодательством РК. Комитет обращает внимание блогеров, инфлюенсеров и всех участников медиапространства строго соблюдать законодательство и права каждого ребенка. Даже при благих намерениях публикации, в которых фигурируют дети, могут причинить им вред и повлечь за собой серьезные правовые последствия. Каждый ребенок имеет право на уважение, защиту и безопасность - и в реальной жизни, и в цифровой среде", - добавили в ведомстве.
Ранее мама мальчика на своей странице в Сети заявила, что в 2024 году блогер-миллионник для рекламы сети своих кафе сняла мальчика на видео без ее разрешения и наложила на его слова о любимой еде "пицца" другое нецензурное слово.
Сейчас дети очень жестокие. Из-за буллинга в нашей стране, к сожалению, случаются и суициды. Бывают разные тяжелые последствия. И прежде чем выкладывать что-либо в сеть, касающееся детей, нужно хорошо подумать дважды", - сообщила мама мальчика.
Ранее сообщалось, что антибуллинговую программу внедрят во всех школах Казахстана.
17.04.2025, 17:10 163776
Озвучена стоимость проезда на LRT в Астане
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Астана. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Астаны Женис Касымбек на встрече с жителями столицы озвучил стоимость проезда на LRT, передает корреспондент агентства.
Проектные цены были в районе от 100 до 200 тенге, пока в этих параметрах и остаются. Мы планируем до конца года полностью завершить строительство дороги, полностью с озеленением, благоустройством, пешеходными тротуарами, с освещением и так далее", - цитирует zakon.kz Жениса Касымбека.
Аким заявил, что точную цену проезда на LRT еще не определили, сообщает tengrinews.kz.
Напомним, в Астане в сентябре начнут тестовую эксплуатацию LRT.
17.04.2025, 12:04 171871
Казахстанцы стали меньше ходить в библиотеки и тратить деньги на книги
Фото: Depositphotos
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Астана. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане уменьшился объем услуг по изданию книг и газет, также на 7% сократилось количество посетителей библиотек, сообщает Finprom.
В четвертом квартале 2024 года в РК в сфере издательской деятельности было оказано услуг на 75,3 млрд тенге - на 7,4% больше в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Однако ИФО составил 94,6%, что означает уменьшение реального объема оказанных услуг на 5,4%. В разрезе направлений наибольшее сокращение наблюдалось в сегменте издания книг: на 17,5% за год, до 13,8 млрд тенге. Объем услуг по изданию газет уменьшился на 5%, составив 22,4 млрд тенге. В то же время ряд направлений показал рост: объем услуг по изданию справочников увеличился на 12,3%, до 1,3 млрд тенге, а объем услуг по изданию журналов и периодических публикаций - на 47,4%, до 8,5 млрд тенге", - говорится в исследовании.
На 6,9% вырос объем услуг по изданию компьютерных игр, достигнув 6,5 млрд тенге. Наиболее существенный рост показало направление по изданию прочего программного обеспечения: плюс сразу 68%, до 12 млрд тенге.
На 2,7% сократились и расходы казахстанских семей на газеты, книги и канцелярские товары, составив в среднем 1,5 тыс. тенге на домохозяйство.
Больше всего на эти товары тратят жители Алматы: в среднем 2,3 тыс. тенге на семью в квартал. Следом идут Астана (2,2 тыс. тенге), а также Кызылординская (2 тыс. тенге ), Карагандинская (1,8 тыс. тенге) и Актюбинская (1,7 тыс. тенге) области. Наименьшие расходы в секторе были зафиксированы в Шымкенте (всего 239 тенге), а также в Мангистауской (505 тенге) и Туркестанской (638 тенге) областях.
При этом цены на книги и канцелярские товары растут. За март текущего года они выросли на 2,4%. В том числе книги подорожали на 1,9%, канцелярские товары - на 2,8%.
Исследователи также отмечают снижение читательской активности.
В Казахстане, по последним данным на начало 2024 года, функционировали 3,9 тыс. библиотек и 1,1 тыс. пунктов выдачи литературы. Несмотря на то, что их общее количество за год увеличилось на 0,2% и на 5,9% соответственно, численность пользователей сократилась на 7,1%, до 5,7 млн человек, включая 1,7 млн детей. При этом посещаемость библиотек, напротив, выросла на 2,8%, до 52,7 млн посещений", - отмечают авторы материала.
Они также отметили, что общий фонд материалов библиотек тоже уменьшился, хоть и незначительно.
16.04.2025, 18:44 196266
В Алматы по решению суда сносят двухэтажное здание
Фото: акимат Алматы
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Алматы. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы по решению суда сносят двухэтажное здание, расположенное на улице Тлендиева, сообщает пресс-служба акимата мегаполиса.
Снос начат собственником во исполнение решения суда", - информирует акимат со ссылкой на управление градостроительного контроля Алматы.
Уточняется, что ранее в ходе внеплановой проверки управлением в отношении собственника принимались административные меры в связи с отсутствием полного пакета разрешительных документов с выдачей предписания на устранение допущенных нарушений, после чего был подан иск на снос.
Стоит отметить, что за время возведения различных ЖК в Казахстане нередко наблюдается полное игнорирование интересов людей со стороны застройщиков.
Ранее в редакцию информационного агентства Kazakhstan Today обратились жители микрорайона Нур Алатау с жалобой на прокладку канализации ЖК "Noble House" по улице Дзержинского. По мнению алматинцев, прокладка является незаконной.
По словам местного жителя, из документов им был предоставлен только план технической коммуникации, на котором стояла печать управления городского планирования и урбанистики города Алматы. Позже в акимате Алматы прокомментировали прокладку канализации.
Жители Алматы регулярно требуют от акима Ерболата Досаева прекратить беспорядочную застройку города. Они обратили внимание, что с появлением новых ЖК не остается места для проезда транспорта, а также не выдерживают коммунальные сети. Также у горожан вызывает беспокойство высокая плотность населения при отсутствии соответствующей социальной инфраструктуры: детсадов, школ, поликлиник и т.п.
В феврале против застройки выступили жители Бостандыкского района Алматы. Алматинцы считают, что стройка увеличит риски при землетрясении, ухудшит экологическую и транспортную обстановку, усилит нагрузку на существующие инженерные сети и соцобъекты. Они просят построить парк.
По данным аналитиков, Алматы относится к городам, где проблемы, связанные с деятельностью недобросовестных застройщиков и обманом дольщиков, остаются крайне актуальными.
Ранее премьер-министр Бектенов отметил, что застройка городов ведется акиматами без учета мнения общественности.
Алматинцы предложили перенести многоэтажное строительство за пределы города из-за сейсмоопасности. На это аким мегаполиса Ерболат Досаев ответил, что вопросы застройки города уже обсуждены в новом генплане развития Алматы. Что в соответствии со стандартами КазНИИСА в городе уже ограничили этажность застройки - не более 9 этажей в верхней части города. Однако, по данным Антикора, несмотря на ограничения при строительстве объектов выше проспекта Аль-Фараби, был частично сдан в эксплуатацию клубный дом "Домино" высотой 15 метров. Выявлено 18 таких объектов.
По мнению общественников, новый генплан развития Алматы нацелен на защиту интересов застройщиков. Специалисты утверждают, что перед отправкой на экспертизу не были учтены замечания общественной группы, генплан был утвержден в недоработанном виде и его нельзя считать полноценной программой развития города.
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