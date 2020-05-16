Президенту представили Национальный доклад о противодействии коррупции за 2019 год

Нур-Султан. 15 мая. Kazakhstan Today - Национальный доклад о противодействии коррупции за 2019 год презентован главе государства, передает Kazakhstan Today.

Ежегодный доклад представляется в соответствии с указом президента Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года №154. Доклад формируется для информирования общества о результатах реализации антикоррупционной политики Казахстана. В нем освещены итоги работы государственных органов, квазигосударственного сектора и общественных организаций в сфере противодействия коррупции, напомнили в пресс-службе Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба).

Сообщается, что первая глава доклада содержит информацию о стратегических направлениях антикоррупционной деятельности. Вторую главу составляет анализ прогресса страны в сфере борьбы с коррупцией, основанный на международных и казахстанских рейтингах и исследованиях. В третьей главе обозначены основные цели и задачи антикоррупционной политики страны. Также описываются структурные изменения в самом Агентстве по противодействию коррупции, модернизированная модель которого формировалась исходя из передового мирового опыта. В четвертой главе говорится о проектах и акциях Агентства, принятых законодательных инициативах, а также о выявлении и устранении коррупционных рисков. Здесь же отражены конкретные результаты деятельности ведомства, выраженные в статистических данных и показателях.

В пятой главе представлена информация об участии страны в международных антикоррупционных инициативах. В частности, говорится об исполнении рекомендаций Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Группы государств против коррупции (ГРЕКО). Шестая глава содержит выводы и предложения Агентства, направленные на совершенствование работы по противодействию коррупции. В частности, они касаются системы защиты лиц, сообщивших о фактах коррупции, вопросов распространения понятия "коррупция" на частный сектор, а также принятия единого закона по государственным и квазигосударственным закупкам", - информирует пресс-служба.

В ведомстве уточнили, что по итогам международного исследования Transparency International Индекс восприятия коррупции в 2019 году впервые за всю историю независимости Казахстана был повышен сразу на 3 балла, достигнув исторического максимума в 34 балла (в 2016 - 29 баллов, в 2017 и 2018 - 31).

Позиции Казахстана в Индексе восприятия коррупции улучшились за год со 124 до 113 места. Улучшены показатели по индикатору "Индекс контроля коррупции" рейтинга Всемирного банка (с 19 до 36%), а также в рейтингах Doing Business (с 28-го на 25-е место) и конкурентоспособности IMD", - пояснили в пресс-службе.

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