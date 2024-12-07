Проблемы водосбережения и транспортную связанность в ЦА обсудят участники конференции ЕАБР  

Фото: Kazakhstan Today

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Алматы. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы проходит конференция ЕАБР "Содействие устойчивому развитию Центральной Азии", передает корреспондент агентства.





Основное внимание в ходе конференции будет уделено анализу глобальных вызовов, с которыми сталкивается регион Центральной Азии и государства-члены ЕАБР. В фокусе внимания будут вопросы транспортной связанности региона, взаимодействия международных и региональных участников климатического процесса и масштабирования климатического финансирования", - сообщает пресс-служба банка.





Фото: Kazakhstan Today





Участники также ознакомятся с лучшими практиками сотрудничества международных организаций и международных финансовых институтов по подготовке и реализации инвестиционных проектов, совместному финансированию, оказанию технического содействия и аналитическим исследованиям.





В преддверии конференции председатель правления ЕАБР Николай Подгузов озвучил итоги работы банка в Центрально-Азиатском регионе в 2024 году, а также рассказал о дальнейших планах по инвестированию крупных проектов в ЦА.





Фото: Kazakhstan Today





ЕАБР также представил макроэкономический прогноз на 2025-2027 годы для шести стран-участников.





Кроме того на мероприятии был подписан кредитный договор между ЕАБР и ТОО "Евразийский логистический парк" об инвестиционной поддержке строительства индустриально-логистического комплекса класса А в Алматинской области. Сумма кредита составляет 16,6 млрд тенге.





Проект предусматривает строительство двух современных складских корпусов общей площадью 50 тысяч квадратных метров рядом с Большой Алматинской кольцевой автомобильной дорогой (БАКАД). Ввод комплекса в эксплуатацию запланирован наконец 2025 года. Общая стоимость проекта составит 22,1 млрд тенге.





Фото: Kazakhstan Today





Сегодня в первой половине дня состоялась сессия "Партнерства в Центральной Азии: глобальные вызовы сквозь призму локальных задач", на которой выступили представители ООН, ЕАБР, Всемирного банка, Азиатского банка развития и других крупнейших финансовых организаций.





Спикеры обсудили взаимодействие в сфере финансирования водосберегающих технологий, борьбе с изменением климата и дефицита продовольствия.





Конференция призвана стать площадкой обсуждения актуальных вопросов регионального развития и обмена опытом деятельности международных организаций и международных финансовых институтов, работающих в Центральной Азии", - подчеркнули в ЕАБР.