05.12.2024, 18:19 5481
Макропрогноз ЕАБР: аналитики прогнозируют укрепление валюты и рост ВВП в странах-участницах
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Евразийский банк развития сегодня презентовал макроэкономический прогноз для 6 государств-участников на 2025-2027 годы.
В нем резюмированы предварительные итоги экономического развития государств - участников банка в 2024 году и представлен прогноз основных макроэкономических показателей стран региона.
Аналитики банка ожидают постепенного возвращения роста ВВП стран региона к равновесным темпам. Прирост ВВП прогнозируется в 2025 году: в Армении - 5,5%, в Беларуси - 2,6%, в Казахстане - 5,5%, в Кыргызстане - 8,7%, в России - 2,4% и в Таджикистане - 8,4%", - говорится в информации.
По прогнозам аналитиков, в целом мировая экономика в 2025-2027 годах будет в среднем расти медленнее, чем в 2010-е годы.
Рост глобального ВВП будут сдерживать негативные структурные факторы: замедление роста производительности труда на фоне роста зарплат, снижение эффективности распределения рабочей силы и конкурентоспособности, фрагментация мировой экономики и ослабление роли внешней торговли как драйвера экономического роста", - считают эксперты.
В этих условиях рост ВВП США замедлится с 2,8% в 2024 году до 1,6% в 2025 году. Экономическая активность еврозоны будет постепенно восстанавливаться на фоне снижения ставок, оживления промышленности после почти двухлетнего спада и сдержанного роста потребительской активности. Рост ВВП еврозоны составит 1,1% в 2025 году после 0,7% в 2024 году.
Темпы роста экономики Китая ускорятся до 5% в 2025 году после 4,8% в 2024 году из-за широкомасштабных бюджетных стимулов и смягчения денежно-кредитных условий.
Инфляция в США и еврозоне останется выше целевых уровней ФРС и ЕЦБ, что в совокупности с рисками ускорения роста цен потребует поддержания более высоких процентных ставок в развитых экономиках.
Сдержанный рост мировой экономики приведет к разнонаправленной динамике цен на сырьевых рынках. Цены на нефть снизятся из-за увеличения предложения на фоне слабого спроса. Металлы, напротив, подорожают благодаря развитию низкоуглеродной энергетики и снижению ставок в развитых странах. Продовольственные товары начнут дорожать после существенного удешевления в 2023-2024 годах", - говорится в обзоре.
Регион операций ЕАБР продолжит использовать внутренние источники роста для поддержания экономической активности на фоне ограниченного внешнего спроса.
Негативное влияние, которое снижение цен на нефть оказывает на экономики стран-экспортеров энергоресурсов, будет смягчено за счет расширения диверсификации экспортных позиций и возможностей внешних заимствований при снижении процентных ставок ведущими мировыми центральными банками. По оценкам аналитиков ЕАБР, прирост ВВП региона операций банка составит 2,9% по итогам 2025 года", - сообщают авторы материала.
Прогноз основных макроэкономических показателей государств-участников ЕАБР на 2025 год
Экономика Казахстана ускорит рост ВВП до 5,5% в 2025 году. Позитивными факторами, обеспечивающими высокие темпы развития на всем прогнозном периоде, станут стимулирующая бюджетная политика, снижение процентных ставок, рост нефтедобычи и государственные программы, направленные на региональное развитие и строительство инфраструктуры.
Экономики России и Беларуси сохранят в 2025 году высокие темпы роста - на уровне 2,4% и 2,6% соответственно. В России расширение экономической активности будет поддержано бюджетным стимулированием и ростом экспорта в Китай. В Беларуси ключевыми драйверами роста станут увеличение спроса со стороны России и высокая потребительская активность.
Сильный внутренний спрос и уверенные темпы экспорта обеспечат в Армении, Кыргызской Республике и Таджикистане экономический рост, превышающий среднемировые показатели. В Кыргызской Республике и Таджикистане темпы развития промышленности будут опережать рост ВВП, а также ожидается высокая инвестиционная активность. Прогнозируемый рост ВВП на 2025 год составит 5,5% в Армении, 8,7% в Кыргызской Республике и 8,4% в Таджикистане.
Что касается инфляции аналитики ЕАБР прогнозируют ее постепенное приближение к целевым уровням.
Агрегированный рост потребительских цен замедлится с 7,9% в 2024 году до 6,4% в 2025 году. Высокие процентные ставки продолжат сдерживать инфляцию, которая, по прогнозам, составит 6,5% в России и 7,3% в Казахстане. В Армении инфляция увеличится до нижней границы целевого диапазона (4±1,5%), достигнув 3,1%. В Кыргызстане и Таджикистане рост цен прогнозируется в пределах целевых ориентиров: к концу 2025 года инфляция составит 5,0% в Кыргызстане и 5,8% в Таджикистане. В Беларуси ожидается умеренное ускорение роста цен, инфляция достигнет 6,6% к концу 2025 года", - отметили авторы материала.
Замедление инфляции откроет возможности для снижения процентных ставок в Казахстане и России. По прогнозам аналитиков ЕАБР, Национальный банк Казахстана продолжит снижать базовую ставку, которая к концу 2025 года может достичь 11,25%. Банк России, вероятно, начнет цикл снижения ключевой ставки не ранее III квартала 2025 года, а к концу года ставка составит около 19%.
Учитывая повышенную волатильность национальных валют в конце года, риски обменных курсов смещаются в сторону более слабых позиций относительно доллара по сравнению с базовым прогнозом. Тем не менее аналитики ЕАБР ожидают, что в ближайшее время валюты большинства стран региона укрепятся и перейдут к более стабильной динамике", - сообщили в банке.
Подробнее ознакомиться с основными макроэкономическими показателями государств-участников банка можно по ссылке.
Евразийский банк развития - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 17 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
новости по теме
01.12.2024, 09:53 118521
Что ждет казахстанцев в декабре
Рассказать друзьям
Астана. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Что ожидает казахстанцев в декабре текущего года, читайте в материале агентства KAZAKHSTAN TODAY.
С 1 декабря в Казахстане меняется порядок ввоза транспортных средств юрлицами
Вступают в силу новые правила, согласно которым автомобили моложе трех лет смогут ввозить только юридические лица. Новые ограничения направлены исключительно на борьбу с нарушениями, связанными с импортом, который осуществляется юридическими лицами.
Юридические лица смогут ввозить транспортные средства только при наличии одобрения типа транспортного средства (ОТТС). Согласно техническому регламенту Таможенного союза, право на ввоз машин, с даты изготовления которых прошло менее трех лет, сохраняется за лицами, указанными в ОТТС. Декларантом должно быть именно то лицо, которое указано в документе.
До вступления новых правил компания могла оформить ОТТС и подать в заявке любого человека, с 1 декабря ввоз автомобилей будет разрешен только тем, кто оформлял ОТТС от лица компании, сообщила НПП "Атамекен".
День Независимости
В Казахстане 16 декабря отмечается государственный праздник - День Независимости.
В этом году праздник выпадает на понедельник. Соответственно, казахстанцы при пятидневной рабочей неделе отдохнут сразу три дня подряд: 14, 15 и 16 декабря, при шестидневной - 15 и 16 декабря.
В декабре текущего года казахстанцев ждет 10 выходных дней при пятидневной рабочей неделе и шесть - при шестидневной.
Зимние каникулы
29 декабря 2024 года у школьников заканчивается вторая учебная четверть. Зимние каникулы продлятся 10 календарных дней: с 30 декабря 2024 года по 8 января 2025 года включительно.
В Казахстане усилили контроль за хвойными деревьями в преддверии праздников
Для защиты хвойных лесов в преддверии новогодних праздников лесоводы усиливают меры по охране молодняков хвойных пород, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства и животного мира.
С 1 декабря начнется работа мобильных групп с участием правоохранительных органов, задача которых - предотвращение незаконных рубок.
Заготовка "новогодних елок" разрешена только в рамках плановых рубок, а их продажа возможна исключительно при наличии соответствующих документов. Лесоводы призывают граждан бережно относиться к лесным ресурсам и соблюдать установленные правила", - сообщили в ведомстве.
Стартует широкомасштабная акция "Сайгак"
Широкомасштабную акцию по сохранению популяции сайгаков запустили по всему Казахстану. С 1 по 31 декабря будут усилены мероприятия по охране диких копытных животных.
В период проведения акции будут задействованы полицейские, работники "Охотзоопрома" и специалисты инспекций лесного хозяйства и животного мира. За уничтожение сайгаков, незаконное изъятие, хранение, перевозку их мяса или дериватов предусмотрена уголовная ответственность.
Водители автомобилей должны заменить шины на зимние на транспортных средствах
В зимний период (декабрь, январь, февраль) запрещается эксплуатация транспортных средств, не укомплектованных зимними шинами. Зимние шины устанавливаются на всех колесах транспортного средства. После первого декабря за нарушение указанных требований предусмотрена административная ответственность в размере 5 МРП, - сообщает Polisia.kz.
Погода в декабре
По данным Казгидромета, в декабре средняя за месяц температура воздуха ожидается около нормы на большей территории республики, выше нормы на 1 °С - в области Жетысу, в Восточно-Казахстанской области, на большей части Алматинской области и области Абай, на крайнем юго-востоке Жамбылской области, ниже нормы на 1 °С - на северо-западе Западно-Казахстанской, Костанайской и Северо-Казахстанской областей.
Средняя за месяц температура воздуха ожидается -6, -14 °С на большей части территории Казахстана, -15,-16 °С - на крайнем севере и востоке страны, -5, +2 °С на юго-западе, юге и юго-востоке республики.
Количество осадков в декабре прогнозируется больше нормы на большей части республики, около нормы - в Кызылординской, на большей части Мангистауской, Туркестанской областей, на юге Атырауской, Актюбинской областей, на крайнем юго-западе области Улытау, меньше нормы - в юго-западной половине Мангистауской области.
28.11.2024, 08:35 19046
Пресс-тур казахстанских СМИ в Омск: образование, наука, спорт Эксклюзив КТ
Рассказать друзьям
Делегация представителей ведущих СМИ Казахстана посетила Омский Государственный технический университет - один из наиболее популярных вузов среди молодежи северных регионов Казахстана.
В последний год поток студентов из Казахстана чуть сократился, не знаю, с чем это связано. Мы были много лет одной страной, у нас сохранилось много межкультурных и межсемейных связей. В нашем вузе много коллег и студентов из Казахстана, которые окончили обучение, успели поработать и вернулись обратно на свою родину развивать различные отрасли. Поэтому мы не прерываем связи с нашим соседом", - рассказал исполняющий обязанности ректора ОмГТУ Павел Корчагин.
Как отметил спикер, в настоящее время в ОмГТУ обучаются около тысячи казахстанских студентов. При этом основной прием студентов осуществляется на бюджетные места. Также студентов обязательно размещают в общежитиях.
У нас действует 15 студенческих научно-конструкторских бюро по основным направлениям деятельности технического университета, студенты там активно занимаются, привлекаются к науке. Естественно, это первые ступени, не профессор сразу же, а руководитель студенческого проекта. Начинаем набор в группу с четвероклассников. В нашем вузе существует интересный проект "Предуниверсарий", где заказ от индустриального партнера, от предприятия берут на себя доцент либо профессор нашего вуза, ему в помощь - студент с 1-го по 5-й курс и группа школьников. Вся команда 3-4 месяца решают определенную проблему и что-то создают, потом представляют работу на защиту. При этом часть из их проектов - настоящие малые предприятия, которые уже можно открывать", - сообщил Павел Корчагин.
Вклад ОмГТУ в российскую космонавтику
Журналистам показали центр подготовки высококвалифицированных инженерных кадров для производства ракет-носителей семейства "Ангара". Эти космические ракеты являются новейшими российскими ракетами-носителями модульного типа различной грузоподъемности, создаваемыми на основе универсальных ракетных модулей с кислородно-керосиновыми двигателями.
Как рассказали сотрудники вуза, по заказу (иногда засекреченному) в центре изготавливают промышленные детали, которые имеют реальное практическое назначение. Производственные станки работают ежедневно, иногда даже в ночную смену.
Казахстанцам показали и другие лаборатории, где студенты проводят исследования в области физики и нанотехнологии. Российские и казахстанские профессора и научные сотрудники нередко работают в комплексе сложных разработок.
Первая в Сибири учеба в VR-очках
Больше всего журналистов заинтересовал новейший подход к практическим занятиям одного из преподавателей ОмГТУ - собственная разработка виртуального тренажера для будущих специалистов-энергетиков "Газпром", ныне студентов направления "Монтаж и эксплуатация технологического оборудования".
У нашего тренажера есть два режима - VR и компьютерная игра. На его разработку ушло три года - писали сценарии, создавали локации, все создавалось самостоятельно. За основу была взята установка производства водорода на Омском нефтеперерабатывающем заводе. Для этого мы консультировались с операторами, уточняли все особенности. Эту программу проходят вторые и третьи курсы перед тем, как им выйти на производственную практику", - поделился старший преподаватель кафедры холодильной компрессорной техники и технологии Владимир Евдокимов.
Впервые уникальный курс юные специалисты смогли пройти два года назад. По словам педагога, в сравнении с результатами студентов прошлых лет у практикантов и выпускников сократилось время адаптации на рабочем месте.
Есть определенный хейт. Кто-то говорит, что мы даем эту программу, а ребята бездумно проходят ее как можно быстрее. Но здесь есть свой плюс. Например, так же, как за рулем, мы не задумываемся, какую педаль нажимать, - студенты автоматически реагируют и исправляют ту или иную неполадку", - говорит преподаватель.
По словам самих обучающихся, молодежи очень нравится усовершенствованный формат практики. Они охотно посещают занятия и с большим энтузиазмом ждут экзаменов по этой дисциплине.
Встреча журналистов с коллегами с "12 канала"
Специально для журналистов из Казахстана главные редакторы главного СМИ Омского региона "12 канала" провели экскурсию по студиям, где записываются телевизионные и радийные шоу и новости. Коллеги обменялись опытом, принципами и особенностями работы в поле. Обсудили схожести и различия методов создания и распространения информации в России и Казахстане, а также тренды журналистики и связи с общественностью.
Омск - город хоккейных болельщиков
Бодрым и приятным завершением первого дня рабочей поездки журналистов стал хоккейный матч омского клуба "Авангард" и ХК "Адмирал" из Владивостока. Делегация также оценила масштабы новой ледовой площадки Омска - "G-Drive Арены".
Первый хоккейный матч на омской арене прошел два года назад. "G-Drive Арена" способна вместить 12 тысяч зрителей, ее площадь составляет 64 тысячи квадратных метров. Главная идея площадки - трибуны трансформируются и изменяют размеры арены под разные виды спорта и концертные шоу.
Мощнейшая энергия зала и атмосфера единения болельщиков "Авангарда" и всех любителей хоккея оставила след в сердцах впервые пришедших на матч зрителей. Разнообразие атрибутики, массовая заинтересованность и шумная поддержка родного хоккейного клуба произвели впечатление главной гордости омичей в своем регионе. Пожалуй, лучший результат такого спортивного патриотизма жителей области - частые победы "Авангарда", в том числе и на матче, на который пригласили представителей казахстанской прессы.
Пресс-тур ведущих СМИ Казахстана в Омск с целью освещения социально-экономического развития и культурного наследия приграничного региона состоялся в рамках совместного проекта представительства Россотрудничества в Республике Казахстан и правительства Омской области.
01.11.2024, 08:24 130106
Что ждет казахстанцев в ноябре
Рассказать друзьям
Что ожидает казахстанцев в ноябре текущего года, читайте в материале агентства KAZAKHSTAN TODAY.
Тарифы на электроэнергию вырастут в нескольких регионах Казахстана
Как изменятся тарифы с 1 ноября:
- 1-я группа (Экибастузская ГРЭС-1) - с 8,05 до 8,27 тенге за кВтч;
- 2-я группа (Евроазиатская энергетическая корпорация) - с 7,40 до 7,98 тенге;
- 9-я группа (АО "Астана-Энергия") - с 8,49 до 9,28 тенге;
- 12-я группа (АО "Алюминий Казахстана") - с 6,05 до 7,87 тенге;
- 18-я группа (ТОО "Степногорская ТЭЦ") - с 22,58 до 28,97 тенге;
- 28-я группа - (ТОО "Жанажолская ГТЭС") - с 11,44 до 11,85 тенге;
- 39-я группа (АО "З-Энергоорталык") - с 13,79 до 15,09 тенге;
- 48-я группа (АО "ТНК "Казхром") - с 7,59 до 10,67 тенге.
Также в перечень добавили новые новые энергопроизводящие компании со следующими тарифами:
- 56-я группа - 43,92 тенге за кВтч;
- 57-я группа -56,63 тенге;
- 58-я группа - 26,08 тенге;
- 59-я группа - 22,56 тенге;
- 60-я группа - 3,07 тенге.
Еще на полгода Казахстан запретит экспорт сжиженного газа
В Минэнерго напомнили, что в мае текущего года в целях обеспечения сжиженным нефтяным газом внутренний рынок страны введен запрет на вывоз с территории Республики Казахстан сжиженного нефтяного газа автомобильным и железнодорожным транспортом сроком на шесть месяцев. На сегодняшний день Министерством энергетики РК планируется продлить данную меру еще на 6 месяцев. Соответствующий проект приказа размещен на портале "Открытые НПА". В случае принятия проекта приказа, запрет на экспорт сжиженного нефтяного газа будет введен в действие с 14 ноября 2024 года.
Новый сезон ледовых катаний на катке "Медеу" откроется 2 ноября
В Алматы 1 ноября состоится запуск катка "Медеу" в техническом режиме, все желающие смогут его посетить согласно графику сеансов. 2 ноября состоится торжественное открытие нового сезона массовых катаний на высокогорном катке "Медеу", сообщили в акимате.
Торжественная программа открытия пройдет с 12.00 до 15.30. Для посетителей предусмотрена концертная программа с участием звезд казахстанской эстрады. С 17.00 до 20.00 гостей ждет вечерний сеанс с конкурсами, призами от ведущего и диджеем, создающим атмосферу диско.
Дирекция спортивных сооружений города Алматы рекомендует жителям и гостям города заранее приобрести билеты через официальный сайт www.medeu.kz, чтобы избежать очередей на кассах и для организации быстрого прохода через турникетную систему и воспользоваться общественным транспортом, чтобы избежать пробок и трудностей с парковкой.
В день открытия планируется усиление автобусного маршрута № 12 до высокогорного катка "Медеу". Автобусы будут курсировать в будние дни с 08.00 до 00.00 часов и по выходным дням с 08.00 до 01.00.
Сколько дней отдыха ждет казахстанцев в ноябре
В ноябре в Казахстане нет национальных и государственных праздников. В связи с этим казахстанцы, работающие пять дней в неделю, отдохнут 9 дней, при шестидневке - 4.
В ноябре казахстанцы отметят следующие профессиональные праздники: День внешней разведки (5 ноября), День статистика (8 ноября), День работников цифровизации и информационных технологий (10 ноября), День энергосбережения (11 ноября), День национальной валюты (15 ноября), День работников финансовой системы (15 ноября), День органов антикоррупционной службы (18 ноября), День работников сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности (17 ноября).
Правила досмотра пассажиров и багажа изменятся в Казахстане
В правила и требования к проведению досмотра пассажиров и лиц, посещающих объекты транспортной инфраструктуры, вещей, находящихся при них, в том числе ручной клади и багажа внесли изменения. Проект изменений размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 11 ноября 2024 года.
В числе новшеств - возможность предъявлять электронные документы из сервиса цифровых документов пассажиров и посетителей вместо бумажных.
Также в новых правилах расширены функции работников досмотра.
Согласно новой редакции правил, инвалиды всех групп имеют право проходить досмотр без очереди.
В школах Казахстана начинается вторая четверть
4 ноября казахстанские школьники вернутся к учебе после осенних каникул. 2-я четверть продлится 8 учебных недель. Зимние каникулы составят 10 календарных дней (с 30 декабря 2024 года по 8 января 2025 года включительно).
Минтруда изменило правила выплаты соцотчислений и единого платежа
Теперь соцотчисления и единый платеж будут платить по сводному платежному поручению. Оно будет
плательщиками с 11 ноября 2024 года для перечисления:
- социальных отчислений, а также задолженности по социальным отчислениям и (или) пени за несвоевременную и (или) неполную уплату социальных отчислений;
- задолженности по единому платежу и (или) пени за несвоевременную и (или) неполную уплату единого платежа.
Уплата задолженности и (или) пени за несвоевременную и (или) неполную уплату соцотчислений производится также сводным платежным поручением.
Также в новой редакции изложены формы:
- заявления на возврат ошибочно уплаченных сумм социальных отчислений;
- заявления на возврат ошибочно уплаченных сумм единого платежа.
Нацбанк объявит очередное плановое решение по базовой ставке 29 ноября в 12.00
Напомним, в октябре Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка принял решение сохранить базовую ставку на уровне 14,25% годовых с коридором +/- 1 п.п.
Погода в ноябре
По данным Казгидромета, в ноябре средняя за месяц температура воздуха ожидается около нормы на большей территории Казахстана, выше нормы на 1°С - в северо-западной половине Западно-Казахстанской области, ниже нормы на 1°С - на юго-востоке Туркестанской, области Жетісу, Восточно-Казахстанской, области Абай, на юге Жамбылской и Алматинской областей.
Средняя за месяц температура воздуха ожидается в пределах -1, -9°С на большей части и в горных районах юго-востока республики, 0, +5°С - в южной и юго-западной части страны.
Количество осадков в ноябре прогнозируется около нормы на большей территории республики, больше нормы - в Западно-Казахстанской, Павлодарской областях, на северо-западе Атырауской и Актюбинской областей, на востоке Северо-Казахстанской, Акмолинской областей, на крайнем севере Восточно-Казахстанской и области Абай, меньше нормы - в южной половине страны и на крайнем юге Карагандинской и области Улытау.
23.10.2024, 16:06 79076
Макроэкономический обзор ЕАБР: мировая экономика и Евразийский регион
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Евразийский банк развития представил очередной выпуск макроэкономического обзора.
В макрообзоре отмечено, что высокий темп роста экономики в странах-участницах сохраняется благодаря активному внутреннему спросу: совокупный ВВП региона операций ЕАБР увеличился на 4,2% г/г по итогам января - августа 2024 года. после роста на 3,9% в 2023 года.
В макрообзоре также обозначено, что снижение ключевых ставок в развитых странах вслед за снижением инфляции создает предпосылки для начала открытия рынков капитала для развивающихся экономик.
Мировая экономика и регион
Динамика экономической активности в мире существенно не изменилась за последние месяцы. Темп роста ВВП остается высоким в США, низким - в Европе и замедляется в Китае. В целом, обозначенные тенденции соответствуют представленным в предыдущем макроэкономическом обзоре. Наиболее важными макроэкономическими новостями за последние два месяца стали снижение процентной ставки ФРС, продолжение снижения ставок ЕЦБ и смягчение денежно-кредитной политики Народным банком Китая.
Экономика США продолжает энергично расти. Консенсус прогнозов экспертов в отношении роста ВВП страны в III квартале 2024 года был пересмотрен в сторону увеличения - в общей сложности на 0,4 п.п. за август и сентябрь, до 2,4% г/г. Вероятно, рост может сложиться еще выше, на это указывает динамика опережающих индикаторов: совокупный PMI за сентябрь составил 54,0 п. - намного выше, чем в среднем за последние два года. Рост экономики в основном обеспечивает непроизводственная сфера. PMI сферы услуг по итогам августа был зафиксирован на уровне 55,2 п. - вблизи максимума последних двух лет. PMI обрабатывающих отраслей промышленности, напротив, упал до 47,3 п. - это минимум за 15 месяцев. Индустриальный сектор тормозит экономику в условиях сокращения объемов новых заказов и внешнего спроса. На данный момент влияние сферы услуг на рост американского ВВП остается преобладающим, однако в среднесрочной перспективе ситуация, по нашим ожиданиям, изменится. Охлаждение потребительской активности домохозяйств, сталкивающихся с замедлением роста занятости и зарплат, будет сдерживать динамику сферы услуг и экономики, в целом. При этом снижение ставок поддержит экономику, дав шанс на "мягкую посадку" - возвращение ВВП к устойчивому росту без погружения в рецессию.
Темпы роста экономики еврозоны остаются низкими. ВВП еврозоны увеличился на 0,2% во II квартале после 0,3% в I квартале 2024 года. Из 20 экономик союза шесть, продемонстрировали нулевые или отрицательные квартальные темпы роста ВВП по итогам II квартала 2024 года. Ожидания представителей большинства секторов европейской экономики - сферы услуг, торговли и особенно промышленности - пессимистичны в отношении перехода к уверенному росту деловой активности в ближайшие месяцы. Совокупный PMI за сентябрь упал до 49,6 п., Промышленность переживает спад. PMI для обрабатывающих отраслей составил 45 п. после 45,8 п. в августе. Рост непроизводственных отраслей перестал перевешивать сокращение активности в промышленности после того, как PMI услуг сократился до 51,4 п. с 52,9 п. в августе. Сказывается менее стимулирующая, чем в США, бюджетная политика и нарушение логистических цепочек.
Китайская экономика остается драйвером мирового роста, но демонстрирует признаки замедления в III квартале. Консенсус экспертных прогнозов предполагает снижение роста ВВП Китая до 4,5% г/г в III квартале - после 5,3% г/г в I квартале и 4,7% г/г во II квартале. По итогам сентября совокупный PMI составил 50,3 п., снизившись с 53,2 п. в среднем за II квартал. Замедление экономической активности затронуло как обрабатывающую промышленность, так и сферу услуг. Аналитики по-прежнему ожидают, что китайская экономика ускорит рост под влиянием принятых правительством и Народным банком Китая мер, но, вероятно, основной экономический эффект придется на следующий год.
Снижение ключевых ставок ведущими центральными банками развитых стран вслед за снижением инфляции. В сентябре 2024 года ФРС США снизила ставку сразу на 0,5 п.п. - до 4,75 - 5%. ЕЦБ, начавший снижение ставок еще в июне, в сентябре вновь опустил ключевую ставку на 0,25 п.п. - до 3,65%. Рынки ожидают, что ФРС и ЕЦБ находятся в начале долгого цикла снижения ставок, который составит около восьми стандартных шагов в США и еврозоне с учетом уже принятых в этом году решений.
Подробнее с содержанием макроэкономического обзора можно ознакомиться на сайте банка.
Справка:
Евразийский банк развития (ЕАБР) - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 17 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
21.10.2024, 11:26 84836
Еженедельный макрообзор от аналитиков ЕАБР
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Евразийский банк развития опубликовал еженедельный макрообзор от аналитиков.
ВВП в Беларуси вырос на 4,5% г/г в январе-сентябре 2024 года после 4,9% г/г январе-августе 2024 года. Промышленность продолжает оставаться основным драйвером экономики, обеспечив около 2 п.п. прироста ВВП, благодаря увеличению выпуска на 7,4% г/г за январь-сентябрь после 7,1% г/г за январь-август. Вклад торговли составил около 0,7 п.п. на фоне роста розничной торговлина 11,8% г/г и оптового товарооборота на 6% г/г за январь-сентябрь. Сельскохозяйственный сектор показал рост выпуска на 5,1% г/г, обеспечив примерно 0,4 п.п. прироста экономики. Также наблюдается рост инвестиционной активности: инвестиции в основной капитал выросли на 7,6% г/г за январь-сентябрь после 7,1% г/г за январь-август.
Рост ВВП Казахстана ускорился до 4,0% г/г в январе - сентябре 2024 года после 3,7% г/г в январе - августе. Наибольшее расширение экономической активности зафиксировано в несырьевых секторах: сельское хозяйство(11,4% г/г), строительство (10,1% г/г), транспорт и складирование (8,0% г/г), связь (6,4% г/г). Динамику строительного сектора во многом поддержали правительственные меры по строительству жилья для пострадавших от паводков. Кроме того, положительная динамика отмечена в торговле (6,3% г/г) и обрабатывающей промышленности (4,8% г/г).
Инфляция в Кыргызстане повысилась до 4,9% г/г в сентябре с 3,8% г/г месяцем ранее. Продовольственная инфляция ускорилась до 2,0% г/г в сентябре после 0% г/г в августе и 0,4% г/г в июле. Это в основном связано с ростом цен на мясо (+5,3% за месяц), вызванным высоким внешним спросом. Инфляция в сфере услуг повысилась до 9,3% г/г в сентябре с 7,3% г/г месяцем ранее, что связано с удорожанием услуг образования (+14,2% за месяц). Рост цен на алкоголь и табачные изделия на 10,2% г/г связан с повышением акцизов. Инфляция непродовольственных товаров замедлилась до 5,6% г/г. Аналитики полагают, что в IV квартале 2024 года. инфляция будет находиться в целевом диапазоне 5-7%.
Федеральный бюджет в России за январь-сентябрь 2024 года исполнен с профицитом 0,2 трлн рублей, для сравнения - за аналогичный период прошлого года дефицит составил 1,5 трлн рублей. Улучшение баланса бюджета обусловлено опережающим ростом доходов (+6,6 трлн рублей или 33,2% г/г) по сравнению с расходами (+4,9 трлн рублей или 23,3% г/г). Нефтегазовые доходы увеличились на 2,8 трлн рублей, или 49,4% г/г, что обусловлено ростом цен на нефть и ослаблением курса рубля. Ненефтегазовые доходы выросли на 3,8 трлн рублей (26,9% г/г), сформировав почти 60% прироста доходов бюджета. Их рост обусловлен увеличением поступлений от НДС на фоне расширения экономической активности и доходами от активов фонда национального благосостояния. Несмотря на текущий профицит, планируемое выполнение бюджета с дефицитом в 3,1 трлн рублей (1,6% ВВП) по итогам года предполагает увеличение расходов, что может усилить проинфляционные риски.
Евразийский банк развития(ЕАБР) - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 17 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
14.10.2024, 12:51 97511
Дегустация алматинских яблок прошла в южной столице
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
10 октября в Казахском национальном аграрном университете (КазНАИУ) прошла акция под названием "Лучшее яблоко Алматы". Цель мероприятия заключалась в том, чтобы получить объективные данные о вкусовых характеристиках десяти лучших сортов яблок. Для этого была сформирована дегустационная комиссия, включавшая представителей различных возрастных и национальных групп.
Эксперты и участники мероприятия, среди которых были агрономы, простые горожане, оценивали каждый сорт яблок по вкусовым качествам. По итогам дегустации были определены места для каждого сорта, что позволило аграриям и садоводам выделить лучшие в этом году. Акция стала важной частью программы по поддержке и популяризации алматинских яблок.
Напомним, министр юстиции Азамат Ескараев в кулуарах правительства сообщил, что алматинский апорт официально зарегистрирован брендом Казахстана.
По апорту могу с определенным чувством радости сказать, что мы зарегистрировали за Казахстаном географический указатель, что апорт - он алматинский, что он казахстанский. Географический указать, что это казахстанский бренд, уже за Казахстаном его закрепили. Это было 13 октября 2023 года", - сообщил глава Минюста журналистам.
01.10.2024, 08:34 136376
Что ждет казахстанцев в октябре
Рассказать друзьям
Что ожидает казахстанцев в октябре текущего года, читайте в материале агентства KAZAKHSTAN TODAY.
Референдум
6 октября в Казахстане состоится всенародный референдум по АЭС. Голосование пройдет 6 октября с 07.00 до 20.00. Опубликовать итоги референдума ЦИК должна в течение 7 дней. На проведение мероприятия планируется потратить около 15,5 миллиарда тенге.
В референдуме будут задействованы комиссии трех уровней: ЦИК, территориальные и участковые комиссии.
Участвовать в референдуме смогут 12 176 968 граждан.
Сколько дней отдыха ждет жителей Казахстана в октябре
В Казахстане 25 октября отмечают День Республики. В этом году праздник выпадает на пятницу. Таким образом, казахстанцы, работающие пять дней в неделю, отдохнут три дня подряд - 25, 26, 27 октября. При шестидневной рабочей неделе выходными будут 25 и 27 октября.
Всего в октябре у казахстанцев при пятидневной рабочей неделе будет девять выходных, при шестидневной - пять.
Атырауский НПЗ с 1 октября остановится на плановый ремонт
Ремонт Атырауского НПЗ планируется провести с 1 по 25 октября 2024 года.
По данным Минэнерго, в настоящее время совокупные запасы дизтоплива в стране составляют 498 тысяч тонн, бензина марки Аи-92 - 275 тысяч тонн, бензина марки Аи-95 - 58 тысяч тонн.
Кроме того, в связи с капитальным ремонтом на месторождении Кашаган запланирована остановка комплекса подготовка нефти и газа с 3 октября на 38 календарных дней.
Сроки капитального ремонта учтены в балансе газа Республики Казахстан, в случае нехватки газа для обеспечения внутреннего рынка в период капитального ремонта газ будем импортировать из соседних стран", - сообщили в пресс-службе Министерства энергетики РК.
Стоимость проезда в поездах повысится на 20%
Изменение стоимости произойдет с 1 октября текущего года. Решение обусловлено макроэкономической ситуацией.
Темпы инфляции, включая рост цен на товары и услуги, которые формируют себестоимость пассажирских перевозок, значительно превышают темпы роста субсидий и тарифов", - сообщили inform.kz в пресс-службе АО "Пассажирские перевозки".
Новые тарифы вступят в силу с 1 октября 2024 года с датой отправления поезда за 45 дней.
Цена билета на поезда "Тальго" будет составлять 19 493 тенге. В стандартных поездах стоимость купе составит 19 653 тенге, плацкарта - 12 871 тенге. Билеты на поезда пригородного сообщения будут стоить 6314 тенге. В вагонах, где отсутствует система кондиционирования воздуха, будет предоставлена скидка до 20%.
Отопительный сезон
В конце сентября отопительный сезон уже начался в Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Акмолинской областях и городе Астане. С 1 октября запуск отопительного сезона планируется в Абайской, Актюбинской и Карагандинской областях.
По данным Минэнерго, в секторе теплоснабжения в 2024 году запланирован капитальный ремонт и модернизация 546 км тепловых сетей. На данный момент выполнен ремонт 516,3 км тепловых сетей, что составляет 94,6% от годового плана. Запасы топлива на складах энергоисточников составляют 5,2 млн тонн угля и 89 тыс. тонн мазута, что позволяет обеспечить стабильное прохождение отопительного сезона.
В Алматы поэтапное подключение к теплоснабжению начнется, как только на территории мегаполиса установится устойчивая среднесуточная температура наружного воздуха плюс 8 градусов по Цельсию и ниже в течение пяти суток, сообщили в акимате.
С 1 октября 2024 года коллекторские агентства обязаны проводить процедуры урегулирования задолженности граждан
Это необходимо для оказания поддержи гражданам, испытывающим затруднения в исполнении обязательств по кредитам, уступленным коллекторским агентствам, сообщили в Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка.
Как будет работать механизм урегулирования задолженности?
Коллекторское агентство в течение 30 дней с момента приобретения прав (требований) по договору банковского займа или по договору о предоставлении микрокредита обязано уведомить должника о его праве подать заявление на изменение условий исполнения обязательства.
При этом по задолженности граждан, выкупленной до 1 октября, коллекторы обязаны будут в течение 20 дней с момента введения обязанности о проведении процедуры урегулирования задолженности (1 октября) информировать своих должников о праве подать соответствующее заявление на изменение условий исполнения обязательства.
В свою очередь должник вправе в любое время после получения уведомления обратиться к коллектору с заявлением, в котором указывает причины задолженности и варианты ее урегулирования, включая следующие:
- отсрочка или рассрочка платежей по основному долгу и (или) вознаграждению;
- изменение очередности погашения задолженности;
- изменение срока банковского займа или микрокредита;
- изменение в сторону уменьшения или полной отменой неустойки (штрафа, пени);
- изменение или полная отмена комиссий и иных платежей, связанных с обслуживанием банковского займа;
- полное либо частичное прощение задолженности по основному долгу и (или) вознаграждению;
- самостоятельная реализация залогодателем недвижимого имущества, являющегося предметом ипотеки, в сроки, установленные соглашением сторон;
- представление отступного взамен исполнения обязательства путем передачи коллекторскому агентству заложенного имущества;
- реализация недвижимого имущества, являющегося предметом ипотеки, с передачей обязательства покупателю.
К заявлению обязательно нужно приложить документы, подтверждающие причины обращения.
Коллекторское агентство обязано принять, зарегистрировать и рассмотреть заявление должника. Если предоставленных сведений недостаточно, коллекторское агентство в течение 10 рабочих дней запрашивает дополнительные сведения. При этом должнику предоставляется 5 рабочих дней, чтобы их предоставить. Если документы не получены в срок, то коллектор вправе оставить заявление без рассмотрения.
После представления полного пакета документов коллекторское агентство обязано в течение 15 календарных дней предоставить ответ.
Министерство здравоохранения изменило правила оказания медицинской помощи лицам с хроническими заболеваниями
Изменения касаются периодичности и сроков наблюдения, обязательного минимума и кратности диагностических исследований.
В новой редакции говорится, что динамическое наблюдение лиц с хроническими заболеваниями осуществляют специалисты ПМСП и профильные специалисты в рамках ГОБМП или в системе ОСМС для предупреждения осложнений, обострений заболеваний, их профилактики и проведения медицинской реабилитации в организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, независимо от форм собственности по месту прикрепления к субъектам здравоохранения.
В число специалистов, осуществляющих динамическое наблюдение, входят врач ПМСП/профильный специалист, медсестра, социальный работник, психолог.
По представлению врача ПМСП или профильного специалиста МДГ не реже одного раза в квартал рассматривает пациентов с осложненным или атипичным течением хронического заболевания для определения дальнейшей тактики наблюдения и лечения", - говорится в документе.
При наличии показаний (ухудшение клинической картины, отрицательная динамика по лабораторным показателям, изменения в инструментальных обследованиях) обследование лиц с хроническими заболеваниями, подлежащих динамическому наблюдению, проводится свыше минимального объема и кратности диагностических исследований.
При этом лица с хроническими заболеваниями, подлежащие динамическому наблюдению, обеспечиваются лекарственными средствами в рамках амбулаторного лекарственного обеспечения (АЛО).
В документе также подробно расписано, как проходит осмотр у врача или планового специалиста, критерии отбора пациентов для динамического наблюдения в рамках программы управления заболеваниями (ПУЗ) и т.д.
Приказ вступит в силу с 8 октября 2024 года.
День учителя и начало осенних каникул
С прошлого года День учителя отмечается в Казахстане 5 октября. Празднование этой даты было синхронизировано со Всемирным днем учителей.
Осенние каникулы продлятся семь календарных дней (с 28 октября по 3 ноября 2024 года включительно).
Погода в октябре
Октябрь - середина осени, осуществляется переход от осени к предзимью.
По данным Казгидромета, в течение первой декады на большей части республики с прохождением атмосферных фронтов прогнозируются дожди, усиление ветра с порывами до 15-25 метров в секунду, в северной половине, на востоке, в горных районах юго-востока в ночные часы возможен переход дождя в мокрый снег. В отдельные дни с влиянием антициклона прогнозируется прекращение осадков.
В начале первой декады ожидается понижение температуры воздуха:
- на западе республики ночью от +3, +12°С до -3, +5°С, днем от +18, +27°С до +13, ь+22°С;
- на севере, северо-западе, в центре, на востоке ночью от 0, +8 до -1, -6°С, днем от +17, +25°С до +5, +13°С.
На остальной территории страны прогнозируется колебание температуры воздуха:
- на юго-западе, на юге ночью от +10, +18°С до +7, +15°С, днем от +23, +28°С до +20, +25°С;
- на юго-востоке ночью от +5, +13°С до +10, +15°С, днем от +20, +25°С до +15, +20°С.
В конце первой декады по республике установится вновь теплая погода, в северной половине воздух прогреется до +10, +18°С, в южной половине и на западе республики до +20, +28°С.
Во второй и третьей декадах месяца в северной половине страны с частой сменой барических образований прогнозируется неустойчивый характер погоды, ожидаются осадки - дождь, мокрый снег, порывистый ветер, гололед и туманы. В южной половине республики погода будет преимущественно без осадков, однако не исключены дни, когда с обострением фронтальных разделов пройдут осадки, преимущественно в виде дождя.
Предполагается колебание температуры воздуха:
- в западных регионах ночью от -2, +6°С до 0, -8°С, днем от +13, +23°С до +3, +12°С;
- в северных, центральных и восточных регионах республики ночью от +3, +10°С до -1, -10°С, днем от +10, +20°С до -2, +5°С;
- на юге, юго-западе, юго-востоке РК ночью от +3, +11°С до -1, -6°С, днем от +18, +25°С до +8, +18°С.
18.09.2024, 13:02 141186
Инфляция и продбезопасность: обзор экономики Кыргызстана
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Сентябрь-октябрь традиционно является периодом, вызывающим определенные переживания со стороны потребителей - не вырастут ли цены к зиме, не будет ли дефицита основных социально-значимых продуктов, обеспечена ли республика самым необходимым? Как отмечают эксперты, нынешний осенне-зимний сезон в по всем параметрам должен пройти спокойно, риски каких-либо шоков для экономической устойчивости Кыргызстана сведены к минимуму, а продовольственная безопасность обеспечена с запасом, сообщает ИАЦ "Кабар".
Во-первых, в Кыргызстане в этом году собран хороший урожай. Во-вторых, те социально значимые продукты и товары, которые страна производит в объеме недостаточном для внутреннего потребления, Кыргызстан по дружественным ценам из государств - партнеров по ЕАЭС.
Соседние страны, оптимально эффективно выстроив логистику, наладили выгодный товарообмен. Самый простой пример, это взаимодействие Кыргызстана с Узбекистаном, объемы отгрузки отечественного картофеля в эту страну в этом году были увеличены более чем в два раза, обратно Кыргызстан получает то, что необходимо потребителям. Торговля в больших объемах, отлаженная на межгосударственном уровне, позволяет доставить товар на прилавки магазинов с минимальными издержками, что стабилизирует ситуацию на рынках продовольствия.
В августовском отчете Евразийского банка развития отмечается, что среднегодовая инфляция в Кыргызстане замедлилась до 4,1%.
Такой динамике способствует ослабление ценового давления в продовольственном сегменте", - отмечается в докладе ЕАБР.
Аналитики финансового института полагают, что до конца года показатель целевой инфляции в стране до конца года, если и изменится, то на десятые доли процента. Один из важных индикаторов экономической устойчивости будет даже ниже весьма оптимистичных прогнозных значений на начало текущего года. А это является важным фактором не только доступности продовольствия, но и устойчивости национальной валюты, то есть всего того, что влияет на социальную стабильность.
За последние 2-3 года, как отмечают эксперты, Кыргызстан серьезно продвинулся вперед, и дело не только в запуске 100 предприятий и социальных объектов. Власти республики сосредоточились именно на тех направлениях, от которых напрямую зависит благосостояние населения и уверенность в завтрашнем дне.
Доктор экономических наук Толонбек Абдыров акцентирует внимание на том, что для решения вопросов продовольственной безопасности были созданы девять кластеров, сейчас их количество увеличено до 17, на их финансирование государство выделило около 20 миллиардов сомов. И эта работа принесла хорошие, положительные результаты.
Ранее Кыргызстан закрывал потребности только по трем из девяти главных позиций по социально-значимым видам продовольствия. Картофель, овощи и бахчевые, молочную продукцию мы производили с избытком, от 160 до 180 процентов от потребности. Что касается сахара, муки, яиц, мяса, растительного масла и фруктов, то с этими продуктами у нас возникали сложности, мы перекрывали половину требуемых республике объемов, а по отдельным товарам и того меньше. Но сейчас, после запуска кластеров, мы уже имеем совершенно иную картину По мясу мы довели покрытие внутренних потребностей до 85-88 %", - отмечает Толонбек Абдыров.
По его словам, того же уровня достигло и производство яиц, их выпуск за короткий срок увеличен в два раза.
Это хороший результат, который мы достигли за пару лет, и двигаемся дальше. По растительному маслу, муке и сахару тоже есть подвижки. Но здесь важно иметь в виду и то, что нужные объемы этих продуктов мы получим в рамках партнерских межгосударственных отношений в ЕАЭС, по фиксированным ценам. С этой точки зрения, продовольственная безопасность Кыргызстана обеспечена в полной мере", - добавил он.
Важным, по мнению экспертов, является то, что большинство расчетов в рамках поставок продовольствия между странами ЕАЭС, осуществляется в национальных валютах. Между Кыргызстаном и Россией действует пара сом-рубль, с Казахстаном - сом-тенге и так далее. Внутренний рынок избавлен от давления доллара, что поддерживает устойчивость национальных платежных средств в Евразийском экономическом союзе.
Что касается цен, если вы заметили, то и антимонопольные органы, и правительство, держат этот вопрос на постоянном контроле. Стоимость продовольствия у нас не скачет, по некоторым позициям мы, наоборот, наблюдаем снижение. Предпосылок для подорожания продуктов сейчас нет. Пока мы наблюдаем определенную нестабильность на мировых рынках, из-за засух и наводнений, там дорожает растительное масло, мясо и сахар. Поэтому важно, что в Евразийском экономическом союзе мы имеем определенную защиту от внешних шоков, так как в приоритете ЕАЭС насыщение продовольствием внутренних рынков и социальная стабильность", - подчеркивает Толонбек Абдыров.
Эксперты отмечают, что значительную роль в достижении социально-экономической устойчивости сыграло то, что власти Кыргызстана смогли выстроить с ближайшими и историческими партнерами прагматичные, взаимовыгодные отношения в экономической сфере, отвечающие национальным интересам и способствующие комплексному региональному развитию. Отношения в Евразийском союзе развиваются на принципах взаимовыгодного взаимодействия и поддержки. Как считают экономисты, это один из определяющих факторов прогресса, наблюдающегося как в Кыргызстане, так и в других государствах ЕАЭС.
Автор: ИАЦ "Кабар", Кирилл Степанюк
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
07.12.2024, 09:00Крупные инвестпроекты обсудил Токаев с главами катарских энергетических компаний 07.12.2024, 09:4519326Казахстан и СУАР намерены вдвое увеличить товарооборот 07.12.2024, 10:0912011Тело женщины в сумке обнаружили на окраине Алматы 07.12.2024, 12:589921Жители Турксибского района Алматы пожаловались на длительную подачу ржавой горячей воды 07.12.2024, 13:417911Токаев принял участие в церемонии открытия конференции Doha Forum 30.11.2024, 15:19В Минобороны предупредили казахстанцев о возможных ограничениях на дорогах из-за передвижения военной техники175871В Минобороны предупредили казахстанцев о возможных ограничениях на дорогах из-за передвижения военной техники 30.11.2024, 14:21173761Проект нового Налогового кодекса: что изменится 30.11.2024, 09:46157626На хлебоприемном пункте в Щучинске произошел пожар 30.11.2024, 11:45155086Три человека пострадали из-за взрыва топливного бака грузовика в Астане 30.11.2024, 09:13130416В Акмолинской области задержали группу оформлявших кредиты на казахстанцев мошенников 21.11.2024, 17:12223051Изменение климата угрожает основным сельскохозяйственным секторам Казахстана 28.11.2024, 12:49221626Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотереи обратился к должникам 21.11.2024, 16:42221256Реализацию совместных проектов обсудил Токаев с акционером "Лукойла" 21.11.2024, 16:07215031В порту Курык досрочно завершены дноуглубительные работы 18.11.2024, 14:45210031Сотрудник полиции ранил коллегу из служебного оружия в Жамбылской области
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
С марта Казахстан перевели на единый часовой пояс. По сравнению с аналогичными показателями прошлого года тарифы на электроэнергию в Казахстане выросли примерно на 20%. Стали ли вы платить больше за электричество после перехода единый часовой пояс?