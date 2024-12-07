Макропрогноз ЕАБР: аналитики прогнозируют укрепление валюты и рост ВВП в странах-участницах

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Евразийский банк развития сегодня презентовал макроэкономический прогноз для 6 государств-участников на 2025-2027 годы.





В нем резюмированы предварительные итоги экономического развития государств - участников банка в 2024 году и представлен прогноз основных макроэкономических показателей стран региона.





Аналитики банка ожидают постепенного возвращения роста ВВП стран региона к равновесным темпам. Прирост ВВП прогнозируется в 2025 году: в Армении - 5,5%, в Беларуси - 2,6%, в Казахстане - 5,5%, в Кыргызстане - 8,7%, в России - 2,4% и в Таджикистане - 8,4%", - говорится в информации.





По прогнозам аналитиков, в целом мировая экономика в 2025-2027 годах будет в среднем расти медленнее, чем в 2010-е годы.





Рост глобального ВВП будут сдерживать негативные структурные факторы: замедление роста производительности труда на фоне роста зарплат, снижение эффективности распределения рабочей силы и конкурентоспособности, фрагментация мировой экономики и ослабление роли внешней торговли как драйвера экономического роста", - считают эксперты.





В этих условиях рост ВВП США замедлится с 2,8% в 2024 году до 1,6% в 2025 году. Экономическая активность еврозоны будет постепенно восстанавливаться на фоне снижения ставок, оживления промышленности после почти двухлетнего спада и сдержанного роста потребительской активности. Рост ВВП еврозоны составит 1,1% в 2025 году после 0,7% в 2024 году.





Темпы роста экономики Китая ускорятся до 5% в 2025 году после 4,8% в 2024 году из-за широкомасштабных бюджетных стимулов и смягчения денежно-кредитных условий.





Инфляция в США и еврозоне останется выше целевых уровней ФРС и ЕЦБ, что в совокупности с рисками ускорения роста цен потребует поддержания более высоких процентных ставок в развитых экономиках.





Сдержанный рост мировой экономики приведет к разнонаправленной динамике цен на сырьевых рынках. Цены на нефть снизятся из-за увеличения предложения на фоне слабого спроса. Металлы, напротив, подорожают благодаря развитию низкоуглеродной энергетики и снижению ставок в развитых странах. Продовольственные товары начнут дорожать после существенного удешевления в 2023-2024 годах", - говорится в обзоре.





Регион операций ЕАБР продолжит использовать внутренние источники роста для поддержания экономической активности на фоне ограниченного внешнего спроса.





Негативное влияние, которое снижение цен на нефть оказывает на экономики стран-экспортеров энергоресурсов, будет смягчено за счет расширения диверсификации экспортных позиций и возможностей внешних заимствований при снижении процентных ставок ведущими мировыми центральными банками. По оценкам аналитиков ЕАБР, прирост ВВП региона операций банка составит 2,9% по итогам 2025 года", - сообщают авторы материала.





Прогноз основных макроэкономических показателей государств-участников ЕАБР на 2025 год





ЕАБР





Экономика Казахстана ускорит рост ВВП до 5,5% в 2025 году. Позитивными факторами, обеспечивающими высокие темпы развития на всем прогнозном периоде, станут стимулирующая бюджетная политика, снижение процентных ставок, рост нефтедобычи и государственные программы, направленные на региональное развитие и строительство инфраструктуры.





Экономики России и Беларуси сохранят в 2025 году высокие темпы роста - на уровне 2,4% и 2,6% соответственно. В России расширение экономической активности будет поддержано бюджетным стимулированием и ростом экспорта в Китай. В Беларуси ключевыми драйверами роста станут увеличение спроса со стороны России и высокая потребительская активность.





Сильный внутренний спрос и уверенные темпы экспорта обеспечат в Армении, Кыргызской Республике и Таджикистане экономический рост, превышающий среднемировые показатели. В Кыргызской Республике и Таджикистане темпы развития промышленности будут опережать рост ВВП, а также ожидается высокая инвестиционная активность. Прогнозируемый рост ВВП на 2025 год составит 5,5% в Армении, 8,7% в Кыргызской Республике и 8,4% в Таджикистане.





Что касается инфляции аналитики ЕАБР прогнозируют ее постепенное приближение к целевым уровням.





Агрегированный рост потребительских цен замедлится с 7,9% в 2024 году до 6,4% в 2025 году. Высокие процентные ставки продолжат сдерживать инфляцию, которая, по прогнозам, составит 6,5% в России и 7,3% в Казахстане. В Армении инфляция увеличится до нижней границы целевого диапазона (4±1,5%), достигнув 3,1%. В Кыргызстане и Таджикистане рост цен прогнозируется в пределах целевых ориентиров: к концу 2025 года инфляция составит 5,0% в Кыргызстане и 5,8% в Таджикистане. В Беларуси ожидается умеренное ускорение роста цен, инфляция достигнет 6,6% к концу 2025 года", - отметили авторы материала.





Замедление инфляции откроет возможности для снижения процентных ставок в Казахстане и России. По прогнозам аналитиков ЕАБР, Национальный банк Казахстана продолжит снижать базовую ставку, которая к концу 2025 года может достичь 11,25%. Банк России, вероятно, начнет цикл снижения ключевой ставки не ранее III квартала 2025 года, а к концу года ставка составит около 19%.





Учитывая повышенную волатильность национальных валют в конце года, риски обменных курсов смещаются в сторону более слабых позиций относительно доллара по сравнению с базовым прогнозом. Тем не менее аналитики ЕАБР ожидают, что в ближайшее время валюты большинства стран региона укрепятся и перейдут к более стабильной динамике", - сообщили в банке.





Подробнее ознакомиться с основными макроэкономическими показателями государств-участников банка можно по ссылке