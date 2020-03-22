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Проверить симптомы коронавируса онлайн предложили в Карагандинской области

21.03.2020, 13:39 8884
Караганда. 21 марта. Kazakhstan Today - Проверить симптомы коронавируса онлайн предложили в Карагандинской области, передает Kazakhstan Today.
 

С помощью Damumed можно получить консультацию врача, не выходя из дома: мобильное приложение помогает отслеживать симптомы, характерные для COVID-19. Управление здравоохранения Карагандинской области и компания Центр информационных технологий ДАМУ при поддержке акимата Карагандинской области запустили проект "Виртуальный патронаж", - рассказали в пресс-службе регионального акимата.

 
Скачать бесплатно приложение Damumed можно в Play Market или Apple Store. При помощи мобильного приложения каждый из нас сможет провести мониторинг симптомов, характерных для COVID-19. Тот, у кого установлено приложение, может каждый день или несколько раз в день заполнять небольшой чек-лист, описывая состояние своего здоровья, если оно вызывает тревогу. Это же можно сделать и для детей, и для своих пожилых родителей.
 
Заполненный чек-лист тут же видит участковый врач и специалисты штаба Карагандинской области по коронавирусу. Доктор изучает симптомы пациента и принимает решение: либо звонить ему, либо прийти к нему домой, или же определить на карантин.
 
Если человек находится на домашнем карантине, он должен отправлять сведения о состоянии своего здоровья каждый день. У участкового врача есть сигнальный лист - с его помощью он следит за пациентом на карантине.
 

Виртуальный патронаж" поможет нам без особой надобности не выходить из дома, чтобы побывать на приёме у врача. Если у вас появились признаки респираторного заболевания, просто отправьте сведения своему доктору.

 

Одна из главных задач проекта - оперативный контроль за пациентами, прибывающими из стран с неблагополучной ситуацией по COVID-19, и мониторинг распространения вируса по территории Казахстана. Карагандинская область готова поделиться своим опытом со всей страной", - отметили в пресс-службе акимата.

 
Напомним, вспышка коронавирусной инфекции началась в конце декабря с Китая, эпицентром стал город Ухань. После этого случаи заражения начали регистрироваться по всему миру. 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией, к настоящему моменту число инфицированных в мире превысило 200 тысяч. 
 
На сегодняшний день в стране подтверждено 53 случая регистрации коронавируса, из них в Нур-Султане - 28 случаев, в Алматы - 22 случая, в Караганде - 2 случая, в Алматинской области - 1 случай 
 
 
Столица Казахстана Нур-Султан и Алматы закрыты на карантин с 19 марта. Вокруг городов выставлены блокпосты из числа сотрудников полиции и военнослужащих Министерства обороны, которые ограничили движение автотранспортных средств.
 

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