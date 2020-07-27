Родители похищенной в Сатпаеве девочки просят перестать тиражировать ее фото

Караганда. 26 июля. Kazakhstan Today - Родители пятилетней девочки, которую похитил педофил, выступили с обращением к общественности, в котором они благодарят за поддержку, но вместе с тем просят перестать распространять фотографии малышки и различные домыслы, передает Kazakhstan Today.

В первую очередь мы хотим выразить благодарность волонтерам и общественности города за проявленное неравнодушие и помощь в поиске нашей дочери. Благодаря вам мы смогли найти Айсезим оперативно", - говорится в обращении, размещенном в Instagram уполномоченного по правам ребенка Аружан Саин.

В нем отмечается, что сейчас состояние девочки оценивается как хорошее. С семьей ежедневно работают психологи и профильные врачи. Уполномоченный по правам ребенка оказывает помощь в части поиска необходимых специалистов, больницы для реабилитации, а также помогает в организации правовой защиты и адвокатов.

Также родители поблагодарили ТОО "Корпорация "Казахмыс", руководство которого приняло решение покрыть все расходы на реабилитацию и восстановление девочки. В обращении отмечается, что дополнительно в финансовой помощи семья не нуждается. Корпорация оказывают полную психологическую и финансовую поддержку.

В конце хотелось бы попросить перестать тиражировать фотографии нашей дочери, обсуждать это в комментариях и распространять различную недостоверную информацию. Мы хотим поскорее забыть то, что произошло. Огромная просьба не организовывать сборов, различных собраний, мы не хотим, чтобы наша беда стала причиной других бед - это ложится огромным ударом на нашу семью и с каждым разом напоминает о том злополучном дне", - заключается в обращении.

Напомним, 23 июля в городе Сатпаеве Карагандинской области во время игры во дворе пропала пятилетняя девочка. Ребенка нашли через несколько часов, поздней ночью, в квартире многоэтажного дома. Находившийся с девочкой местный житель, 1958 года рождения, арестован, его обвиняют в похищении и изнасиловании ребенка . После обнаружения ребенка местные жители пытались устроить самосуд. В ходе беспорядков были сожжены несколько автомобилей. На место был стянут личный состав полиции. Дело находится на контроле у президента РК.

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