Росавиация одобрила два рейса из Москвы для вывоза казахстанцев на родину

Москва. 27 марта. Kazakhstan Today - Росавиация дала разрешение на два авиарейса из Москвы для возвращения казахстанцев на родину, передает Kazakhstan Today.

Несмотря на полное прекращение с сегодняшнего дня авиасообщения России с другими странами, Росавиация подтвердила осуществление репатриационных рейсов авиакомпании Air Astana из московского аэропорта Домодедово сегодня, 27 марта, в 22.30 в Нур-Султан и 29 марта в 22.35 в Алматы", - сообщили в пресс-службе посольства Республики Казахстан в России.

На них планируют улететь около 30 граждан РК, возвращающихся транзитом из США, Египта, Доминиканской Республики и других стран.

Те, кто прибыл в московский аэропорт Шереметьево, в сопровождении ГИБДД и сотрудников посольства РК в РФ, с соблюдением всех норм санитарной безопасности, были доставлены в Домодедово. Еще 10 человек в трансфере не нуждались, так как из Шереметьево собираются добраться на родину транзитом через Минск", - проинформировали в ведомстве.

Отмечается, что всего с 20 по 26 марта из российских аэропортов домой вернулось 408 казахстанцев.

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