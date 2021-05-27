АЛМАТЫ. 26 МАЯ - Ряд потребителей Бостандыкского района Алматы на сутки отключат от горячей воды, сообщили в ТОО "Алматинские тепловые сети", передает KAZAKHSTAN TODAY.

С 08.00 27 мая до 08.00 28 мая 2021 года горячая вода не будет поступать в жилые дома и иные здания, расположенные на территории Бостандыкского района в контурах улиц Жарокова - Березовского - Розыбакиева - Утепова, а также в микрорайонах Алмагуль и Казахфильм", - проинформировали в компании.

Сообщается, что ограничения вводятся из-за проведения ремонтных работ в котельной.





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