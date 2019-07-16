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Сагинтаев поручил разобраться в причинах тотального блэкаута в Алматы

15.07.2019, 20:09 8749
Алматы. 15 июля. Kazakhstan Today – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев поручил соответствующим службам разобраться в причинах массового отключения электроснабжения в мегаполисе и информировать общественность, передает Kazakhstan Today.
 

Электроснабжение Алматы восстановлено. Поручил АО "Алатау Жарыќ Компаниясы" и АО "АлЭС" (дочерние компании АО "Самрук-Энерго") разобраться в причинах внештатной ситуации и информировать общественность", - написал Сагинтаев на своей странице в Twitter.

 
Он также отметил, что держит ситуацию в городе на контроле.
 
Напомним, сегодня в 14.14 в Алматы произошло техническое нарушение на источнике ТЭЦ-2 АО "АлЭС", что привело к сбоям в энергоснабжении значительной части города. Отключение света длилось более двух часов. В мегаполисе не работали светофоры и метрополитен. 450 сотрудников дорожной полиции обеспечивали контроль и регулирование дорожного движения. При этом, как стало известно, аэропорт работал в штатном режиме. По данным энергетиков, похожая внештатная ситуация была в Алматы 7-8 лет назад. На данный момент электроснабжение Алматы восстановлено.
 

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