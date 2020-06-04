Нур-Султан. 3 июня. Kazakhstan Today - Акмади Сарбасов назначен первым вице-министром труда и социальной защиты населения РК, передает Kazakhstan Today.

Постановлением правительства Республики Казахстан Сарбасов Акмади Адилович назначен на должность первого вице-министра труда и социальной защиты населения РК, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

А. Сарбасов родился в октябре 1977 года в Западно-Казахстанской области. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби и Евразийский гуманитарный университет. Трудовую деятельность начал в 1994 году. В разные годы работал в структуре Министерства юстиции РК, Министерства труда и социальной защиты населения РК. С 2017 года по апрель 2019 года - председатель Комитета труда, социальной защиты и миграции МТСЗН РК - главный государственный инспектор труда РК. С апреля 2019 года по настоящее время работал вице-министром труда и социальной защиты населения РК.

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