Вице-министр труда дал рекомендации закрытым из-за карантина предприятиям

Нур-Султан. 26 мая. Kazakhstan Today - Вице-министр труда и социальной защиты населения Акмади Сарбасов дал рекомендации руководителям закрытых из-за карантина предприятий, которые, несмотря на простой, должны выплачивать сотрудникам зарплату, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе МТСЗН, у работодателей, которым не разрешено возобновлять работу в условиях карантинных мер, возникают вопросы относительно организации работы сотрудников и оплаты их труда. Между тем действующим трудовым законодательством предусматривается несколько вариантов оформления трудовых отношений при наличии ограничений для полноценной производственной деятельности.

В частности, в МТСЗН рекомендовали по возможности ввести дистанционный режим работы (статья 138 Трудового кодекса). Условия дистанционной работы оформляются дополнительным соглашениям к трудовому договору, а работодатель обязан предоставить работнику необходимые средства связи.

Также предприятия могут ввести неполный рабочий день. Работодатель вправе установить режим неполного рабочего дня (уменьшение продолжительности рабочей смены, неполная рабочая неделя либо оба этих варианта).

Кроме того, работодатель может отправить сотрудников в отпуск без сохранения заработной платы. Но следует отметить, что такая мера допустима лишь по инициативе работника и с согласия работодателя, при этом согласие работодателя не требуется в случаях регистрации брака, рождения ребенка, смерти близких родственников.

Еще один вариант - оформление простоя по не зависящим от работодателя и работника обстоятельствам (статья 112 Трудового кодекса). Простой должен оплачиваться в размере не ниже минимальной заработной платы (42 500 тенге). Важно отметить, что простой подходит далеко не всем организациям - причины простоя должны состоять в невозможности продолжения функционирования организации, например, если постановлением главного государственного санитарного врача деятельность данной организации полностью либо частично запрещена.

Мы понимаем, что есть ограничения, бизнес не может осуществлять в полной мере производственную деятельность. Поэтому, пользуясь случаем, хочу выразить благодарность всем добросовестным работодателям за активную гражданскую позицию и социальную ответственность за своих работников, сохраняющих рабочие места", - заявил Сарбасов.

Ранее сообщалось, что в Казахстане пересмотрят заявления граждан , которым было отказано в выплате 42 500 тенге.

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