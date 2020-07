"Седьмой канал" возглавил Сергей Майборода

Нур-Султан. 10 июля. Kazakhstan Today - Сергей Майборода назначен на должность генерального директора "Седьмого канала", передает Kazakhstan Today.

Сергей Майборода имеет большой опыт управления проектами в сфере медиа и журналистики. В планах - обновление команды и продолжение развития успеха контента "Седьмого канала" на digital-площадках.

Телеканал переходит на следующую стадию роста. Нам предстоит внедрить принципиально новые подходы в производстве контента - сериалов, программ, кинофильмов, а также в программировании и маркетинге канала. Мы хотим расширять нашу аудиторию, а для этого нам нужно наращивать присутствие в digital-пространстве, взаимодействовать с нашей аудиторией и партнерами. Впереди большая работа по развитию корпоративной культуры и контентной стратегии. Я рад приступить к ней в союзе с опытными специалистами, полными сил и ярких идей", - комментирует свое назначение Сергей Майборода

Журналист, телерадиоведущий, продюсер, режиссер Сергей Валерьевич Майборода родился 16 августа 1984 года. В 2005 году окончил факультет журналистики КазНУ имени аль-Фараби. В разные годы работал в "Комсомольской правде в Казахстане", Europa Plus Kazakhstan, Energy FM. С 2014 по 2018 годы работал креативным директором, занимался организацией информационной службы, программированием, созданием проектов на радиостанциях Tengri FM, Жулдыз FM.

С 2018 года занимал должность управляющего директора, а также руководителя партнерского отдела холдинга Alash Media Group.

Кроме того, Сергей Майборода более 10 лет является генеральным менеджером и главным режиссером различных проектов, знакомых не только казахстанцам, но и за рубежом. В их числе международный фестиваль современной этнической музыки The Spirit of Tengri, а также Nomad Way, The Spirit of Eurasia, The Spirit of Dance, Mangiliq El Dauysy, "Первая национальная премия Казахстана в области рок-музыки", #КвартирникTengri, i-balaqai и другие.

Седьмой канал", основанный в 2009 году на базе телеканала "Эра", продолжит свою стратегию развлекательного формата для семейной и молодежной аудитории. В 2018 году "Седьмой канал" стал одним из первых телеканалов, получивших золотую кнопку на YouTube (на данный момент около двух миллионов подписчиков). Сериалы и программы собственного производства телеканала горячо любимы аудиторией. Среди них "Такиясыз періште", "Зын-зын Кулпаш", "Тек кана кыздар" и многие другие. В планах команды запуск качественно новых проектов, которые порадуют зрителей хорошим настроением, яркими красками и позитивом.

