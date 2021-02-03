Сегодня 78-я годовщина победы в Сталинградской битве

Нур-Султан. 2 февраля. Kazakhstan Today - Сегодня, 2 февраля 2021 года, отмечается 78-я годовщина Сталинградской битвы, изменившей ход Великой Отечественной войны, передает Kazakhstan Today.

Ровно 78 лет назад завершилась легендарное сражение, ставшее одним из крупнейших в Великой Отечественной войне - Сталинградская битва. Она началась 17 июля 1942 года и завершилась 8 февраля 1943 года

По продолжительности и ожесточенности боев, количеству участвовавших людей и техники битва превзошла на тот момент все сражения мировой истории, пишет РИА "Новости"

Гитлеровское командование планировало летом 1942 года разгромить советские войска на юге страны, овладеть нефтяными районами Кавказа и богатыми территориями Дона и Кубани, нарушить коммуникации и создать условия для окончания войны в свою пользу. Однако план противника провалился.

По характеру боевых действий Сталинградская битва делится на два периода: оборонительный и наступательный.

В ходе оборонительного сражения советское командование сосредоточивало силы для перехода в контрнаступление, которое началось 19 ноября 1942 года. Через несколько дней, 23 ноября 1942-го, кольцо окружения замкнулось. В него попали 22 дивизии и более 160 отдельных частей противника. Фашистское командование предприняло попытку деблокировать окруженные войска, но цели не достигло.

Для разгрома окруженных войск Донским фронтом под командованием генерал-лейтенанта Константина Рокоссовского провели операцию под кодовым названием "Кольцо". Вражеские войска была рассечены на две части. 31 января прекратила сопротивление южная группировка войск во главе с генерал-фельдмаршалом Фридрихом Паулюсом, а 2 февраля 1943 года - северная. Противник был уничтожен, общие его потери составили около 1,5 миллиона человек

Сталинградская битва внесла решающий вклад в достижение коренного перелома в Великой Отечественной войне. С победы под Сталинградом началось массовое изгнание фашистских захватчиков с советской земли. Советские вооруженные силы удерживали стратегическую инициативу до конца войны. Поражение фашистского блока подорвало доверие союзников к Германии.

Победа советских войск в Сталинградской битве стала результатом несгибаемой стойкости, мужества и массового героизма.





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