"Сейчас пик заболеваемости ОРВИ и гриппом" - алматинский инфекционист призывает к мерам предосторожности

Алматы. 5 января. Kazakhstan Today -Алматы продолжает оставаться в "желтой" зоне по ситуации с коронавирусной инфекцией. На сегодня в городе зарегистрировано 18 939 случаев коронавирусной инфекции, среди них 17 309 выздоровели, умерли - 389. За последние сутки от КВИ выздоровели 265 человек, передает Kazakhstan Today.

По данным управления общественного здоровья города Алматы, по состоянию на 5 января 665 человек находятся на стационарном лечении, в том числе 30 детей. Из них состояние 548 пациентов средней степени тяжести, 100 человек в тяжелом состоянии и 17 - в крайне тяжелом. В реанимации находятся 60 пациентов, 9 - на ИВЛ. На амбулаторном лечении находятся 756 пациентов, из них 448 - с симптомами COVID-19 с легкой и средней степенью тяжести, 308 - бессимптомные.

Динамика роста регистрации новых бессимптомных случаев коронавируса в городе за последние 10 дней показывает ежедневную регистрацию новых случаев. За прошедшие сутки взяты под наблюдение 34 человека. Прирост составил 0,3%.

Главный внештатный инфекционист управления общественного здоровья Алматы, врач-эксперт ГКП на ПХВ "Городская клиническая инфекционная больница имени Изатимы Жекеновой" Тамара Утаганова прокомментировала ситуацию с заболеваемостью в мегаполисе.

После продолжительных выходных, как правило, увеличивается статистика заболеваемости ОРВИ и гриппом. Инкубационный период вирусной инфекции - 2 недели. После празднования Дня независимости до Нового года прошло 14 дней. Кроме того, рост количества заболевших КВИ связан еще и с сезонными условиями. Сейчас пик заболеваемости ОРВИ и гриппом, рост обращаемости с простудными заболеваниями обусловлен установившейся погодой, в Алматы стоят сильные морозы", - отметила она.

Тамара Утаганова особо подчеркнула важность соблюдения алгоритма лечения, рекомендовала не заниматься самолечением и поделилась ключевыми рекомендациями.

При появлении симптомов - повышение температуры тела, насморк, першение в горле - необходимо соблюдать домашний карантин, обратиться за медицинской помощью в поликлинику по месту жительства. При высокой температуре, сильных головных болях, тошноте и рвоте, появлении одышки - вызывать скорую помощь. Ни в коем случае не заниматься самолечением", - призвала Утаганова.

Акимат Алматы призывает жителей и гостей города соблюдать все меры предосторожности. Не пренебрегать социальной дистанцией, носить маски и по возможности воздержаться от посещения мест скопления людей, в особенности это касается лиц старше 65 лет.

По состоянию на 23.59 4 января в Казахстане выявлено 158 302 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрированы 723 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране подтверждено 158 302 случая.

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