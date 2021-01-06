Сводка эпидситуации в Казахстане на 5 января

За прошедшие сутки зарегистрированы 723 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 158 302 случая, из них:
в ВКО - 19 041 (+47);
в городе Алматы - 18 939 (+92);
в городе Нур-Султан - 18 777 (+68);
в Атырауской области - 13 890 (+149);
в Карагандинской области - 12 243 (+26);
в ЗКО - 9367 (+45);
в Павлодарской области - 9448 (+40);
в СКО - 8856 (+57);
в Костанайской области - 7797 (+57);
в Акмолинской области - 7481 (+59);
в Алматинской области - 7307 (+39);
в городе Шымкент - 5523 (+6);
в Жамбылской области - 5048 (+9);
в Мангистауской области - 3759 (+11);
в Актюбинской области - 3711 (+4);
в Туркестанской области - 3705 (+8);
в Кызылординской области - 3410 (+6).
В Казахстане за сутки 484 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровели - 145 194 человека от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 5 января лечение от КВИ продолжают получать 22 949 человек (10 769 КВИ+ и 12 180 КВИ-), из них в стационарах находится - 5328 пациентов, на амбулаторном уровне - 17 671 пациент.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
• в тяжелом состоянии - 302 пациента;
• в состоянии крайней степени тяжести - 47 пациентов;
• на аппарате ИВЛ - 40 пациентов.
Кроме того, на 3 января 2021 года зарегистрировано 7 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 4 случая с летальным исходом.
С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших - 45 991, случаев с летальным исходом - 513, всего выздоровели - 33 298 человек.
Семей вошел в "желтую" зону по распространению COVID-19.
По информации Семейского городского управления санитарно-эпидемиологического контроля, с учетом недельной заболеваемости на 100 тыс. населения и объединенного показателя репродуктивности инфекции (R) город Семей с сегодняшнего дня вошел в "желтую зону" по темпам распространения Covid-19, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации ВКО. Жителей просят сохранять все меры безопасности, соблюдать гигиену, носить маски, не посещать без необходимости места с массовым скоплением людей.
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