Система Orphus

Сводка эпидситуации в Казахстане на 5 января

05.01.2021 159166
Сводка эпидситуации в Казахстане на 5 января
Нур-Султан. 5 января. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 4 января 2021 года в Казахстане выявлено 158 302 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает Kazakhstan Today.
 
За прошедшие сутки зарегистрированы 723 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
 
Всего в стране подтверждено 158 302 случая, из них:
 
в ВКО - 19 041 (+47);
 
в городе Алматы - 18 939 (+92);
 
в городе Нур-Султан - 18 777 (+68);
 
в Атырауской области - 13 890 (+149);
 
в Карагандинской области - 12 243 (+26);
 
в ЗКО - 9367 (+45);
 
в Павлодарской области - 9448 (+40);
 
в СКО - 8856 (+57);
 
в Костанайской области - 7797 (+57);
 
в Акмолинской области - 7481 (+59);
 
в Алматинской области - 7307 (+39);
 
в городе Шымкент - 5523 (+6);
 
в Жамбылской области - 5048 (+9);
 
в Мангистауской области - 3759 (+11);
 
в Актюбинской области - 3711 (+4);
 
в Туркестанской области - 3705 (+8);
 
в Кызылординской области - 3410 (+6).
 
В Казахстане за сутки 484 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровели - 145 194 человека от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19. 
 
На 5 января лечение от КВИ продолжают получать 22 949 человек (10 769 КВИ+ и 12 180 КВИ-), из них в стационарах находится - 5328 пациентов, на амбулаторном уровне - 17 671 пациент.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
 
• в тяжелом состоянии - 302 пациента; 
 
• в состоянии крайней степени тяжести - 47 пациентов;
 
• на аппарате ИВЛ - 40 пациентов.
 
Кроме того, на 3 января 2021 года зарегистрировано 7 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 4 случая с летальным исходом.
 
С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших - 45 991, случаев с летальным исходом - 513, всего выздоровели - 33 298 человек.
 
Семей вошел в "желтую" зону по распространению COVID-19.
 
По информации Семейского городского управления санитарно-эпидемиологического контроля, с учетом недельной заболеваемости на 100 тыс. населения и объединенного показателя репродуктивности инфекции (R) город Семей с сегодняшнего дня вошел в "желтую зону" по темпам распространения Covid-19, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации ВКО. Жителей просят сохранять все меры безопасности, соблюдать гигиену, носить маски, не посещать без необходимости места с массовым скоплением людей. 
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая