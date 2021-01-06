Сводка эпидситуации в Казахстане на 5 января

Нур-Султан. 5 января. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 4 января 2021 года в Казахстане выявлено 158 302 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки зарегистрированы 723 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 158 302 случая, из них:

в ВКО - 19 041 (+47);

в городе Алматы - 18 939 (+92);

в городе Нур-Султан - 18 777 (+68);

в Атырауской области - 13 890 (+149);

в Карагандинской области - 12 243 (+26);

в ЗКО - 9367 (+45);

в Павлодарской области - 9448 (+40);

в СКО - 8856 (+57);

в Костанайской области - 7797 (+57);

в Акмолинской области - 7481 (+59);

в Алматинской области - 7307 (+39);

в городе Шымкент - 5523 (+6);

в Жамбылской области - 5048 (+9);

в Мангистауской области - 3759 (+11);

в Актюбинской области - 3711 (+4);

в Туркестанской области - 3705 (+8);

в Кызылординской области - 3410 (+6).

В Казахстане за сутки 484 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровели - 145 194 человека от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 5 января лечение от КВИ продолжают получать 22 949 человек (10 769 КВИ+ и 12 180 КВИ-), из них в стационарах находится - 5328 пациентов, на амбулаторном уровне - 17 671 пациент.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии - 302 пациента;

• в состоянии крайней степени тяжести - 47 пациентов;

• на аппарате ИВЛ - 40 пациентов.

Кроме того, на 3 января 2021 года зарегистрировано 7 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 4 случая с летальным исходом.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших - 45 991, случаев с летальным исходом - 513, всего выздоровели - 33 298 человек.

Семей вошел в "желтую" зону по распространению COVID-19.

По информации Семейского городского управления санитарно-эпидемиологического контроля, с учетом недельной заболеваемости на 100 тыс. населения и объединенного показателя репродуктивности инфекции (R) город Семей с сегодняшнего дня вошел в "желтую зону" по темпам распространения Covid-19, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации ВКО. Жителей просят сохранять все меры безопасности, соблюдать гигиену, носить маски, не посещать без необходимости места с массовым скоплением людей.

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