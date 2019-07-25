Сменился начальник департамента полиции Кызылординской области

Кызылорда. 24 июля. Kazakhstan Today - В Кызылординской области сменился начальник департамента полиции, передает Kazakhstan Today.

По согласованию с администрацией президента на должность начальника департамента полиции Кызылординской области назначен полковник полиции Султан Бекторе Женисбайулы. Ранее он занимал должность заместителя начальника департамента полиции Туркестанской области, сообщили в пресс-службе ДП.

Бывший глава департамента полиции Кызылординской области полковник полиции Арыстангани Заппаров указом президента назначен на должность заместителя министра внутренних дел Республики Казахстан.

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