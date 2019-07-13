В Жезказгане сотрудник УИС ранен ножом, когда спасал от избиения женщину с ребенком

Жезказган. 12 июля. Kazakhstan Today - В Жезказгане сотрудник УИС был ранен ножом, когда спасал от избиения женщину с ребенком, передает Kazakhstan Today.

Вчера ночью в Жезказгане сотрудник службы пробации Гиа Баламамедов, возвращаясь с работы, во дворе заметил конфликтную ситуацию. Подойдя, он стал свидетелем, как мужчина среднего возраста в нетрезвом состоянии избивал гражданку с ребенком. Женщина ударилась о железную дверь подъезда и упала", - сообщили в пресс-службе Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК.

По информации ведомства, сотрудник правоохранительной службы заступился за женщину.

В результате, гражданка спаслась, а сотрудник УИС получил ножевые ранения от рук злоумышленника. В настоящее время состояние Баламамедова относительно удовлетворительное, он находится в реанимационном отделении Центральной районной больницы Жезказгана", - уточнили в пресс-службе.

Также сообщается, что данный факт был зарегистрирован в полиции Жезказгана. В отношении преступника проводятся необходимые следственные мероприятия.

Капитан юстиции Гиа Баламамедов является инспектором службы пробации Жезказгана Карагандинской области. В уголовно-исполнительной системе служит с мая 2018 года.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства